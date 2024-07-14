"Это разные вещи": в СНБО объяснили слова Буданова о наступлении ВС РФ с севера

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что не надо путать "север", о котором говорил глава ГУР, с Беларусью.

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Для Украины пока нет угрозы наступления с территории Беларуси. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности Украины Андрей Коваленко в Telegram.

Он прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об угрозе наступления с севера.

"Многие люди почему-то путают Север, о котором говорит Буданов, и Беларусь. Это разные вещи. Угрозы наступления из Беларуси нет", — заверил Коваленко.

Фото: Скриншот

14 июля Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие.

"На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено", — отметили в Генштабе.

Что сказал Буданов о наступлении с севера

Напомним, 13 июля руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью изданию NV на вопрос о мобилизации в ближайшее время 300 тысяч россиян и то, как она повлияет на наступление россиян на Востоке и Севере, ответил, что "когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака", в разведке говорили "этого не будет", и в конце концов, "ничего не было". Однако в тот момент, когда в ГУР сообщили, что сейчас будет наступление с севера, тогда "все сразу: а может, не будет?", вспомнил Буданов.

Он добавил, что атака будет и "она уже продолжается". На уточнение, идет ли речь о сумском или черниговском направлении, руководитель военной разведки отказался отвечать, потому что "еще спровоцирует панику".

"Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению. Катастрофы нет, но не увидеть проблем не получится. Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению", — сказал Буданов.

3 июля бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что ВС РФ формируют новые ударные группы на севере, чтобы оттянуть украинские войска с восточного направления.