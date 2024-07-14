"Це різні речі": у РНБО пояснили слова Буданова про наступ ЗС РФ з півночі

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що не треба плутати "північ", про яку говорив очільник ГУР, з Білоруссю.

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Для України наразі немає загрози наступу з території Білорусі. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки України Андрій Коваленко у Telegram.

Він прокоментував слова керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова щодо загрози наступу з півночі.

"Багато людей чомусь плутають Північ, про яку каже Буданов, і Білорусь. Це різні речі. Загрози наступу з Білорусі немає", — запевнив Коваленко.

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14 липня Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність.

"На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено", — зазначили в Генштабі.

Що сказав Буданов про наступ з півночі

Нагадаємо, 13 липня керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю виданню NV на запитання про мобілізацію найближчим часом 300 тисяч росіян і те, як вона вплине на наступ росіян на Сході та Півночі, відповів, що "коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака", у розвідці говорили "цього не буде", і зрештою, "нічого не було". Однак у той момент, коли в ГУР повідомили, що зараз буде наступ із півночі, тоді "всі зразу: а може, не буде?", пригадав Буданов.

Він додав, що атака буде і "вона вже триває". На уточнення, чи йдеться про сумський або чернігівський напрямок, керівник військової розвідки відмовився відповідати, бо "ще спровокує паніку".

"Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення. Катастрофи нема, але не побачити проблем не вийде. Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль", — сказав Буданов.

3 липня колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що ЗС РФ формують нові ударні групи на півночі, щоб відтягнути українські війська зі східного напрямку.