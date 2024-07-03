ЗС РФ формують нові ударні групи на півночі: що запланував ворог

Російські військові протягом багатьох місяців не можуть реалізувати завдання Путіна щодо захоплення Донецької області. Тому розробили операцію з атак на Харківському напрямку, також передбачався ще Сумський, розповів генерал Микола Маломуж.

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Збройні сили Російської Федерації формують нові ударні групи на півночі, аби відтягнути українські підрозділи зі східного фронту. Про це повідомив генерал, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж в ефірі FREEДОМ.

За його словами, російський президент Володимир Путін поставив задачу перед ЗС РФ повністю захопити Донецьку та Луганську області. Проте окупантам не вдається це завдання реалізувати протягом багатьох місяців. Зокрема, ворог вже змінив тактику, вирішив розширити зону бойових дій, посилив деякі напрямки особовим складом, бойовою технікою та збільшив кількість обстрілів — ударами КАБів та ракетами. Крім цього, на фронті зафіксовані прориви в окремих місцях, де раніше не спостерігалося великого угрупування.

"Тому була розроблена операція з ударів на Харківському напрямку та передбачався Сумський напрямок, щоб ми велику кількість сил і військ перекинули на північ", — сказав Микола Маломуж.

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Він наголосив, що плани ЗС РФ щодо Харківського напрямку не вдалося реалізувати, оскільки українські бійці їх зупинили. Маломуж підкреслив, що бої відбувалися у важких умовах, проте Сили оборони не лише стабілізували ситуацію поблизу Вовчанська та Липців, але й здійснювали контрудари.

"І зараз у низці секторів міста ми тримаємо потужно позиції, але й оточуємо агрегатний завод. Тому в такій ситуації — це дуже перспективна тема в плані не тільки деблокувати наші окремі напрямки, де вони зайняли позиції, а й вибити з цих регіонів. Але точка дуже гаряча", — повідомив він.

Генерал додав, що в цій ситуації окупанти все більше формують нові ударні групи, намагаються промацати не лише напрямки Вовчанськ — Липці, але й інші ділянки, постійно нависають над Сумською дугою, припускаючи, що з боку ЗСУ можливі ротації чи передислокація зі сходу.

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 2 липня повідомили, що ЗС РФ проводять диверсійно-розвідувальну роботу на кордоні з Сумською та Харківською областями. Наразі ворог зберігає резерви для того, аби розпочати наступ на Сумщині.

27 червня в ISW розповіли про те, що ворог здійснив транскордонний напад на Золочівському напрямку Харківської області. ЗС РФ можуть готувати наступ на південь, у напрямку Золочева, чи на захід, у Сумську область.