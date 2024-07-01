"Кидають сюди все, що мають": бійці ЗСУ про тактику росіян на Харківщині (відео)

Зараз ворог підтягує все нові і нові сили, для того, щоб закріпитися і рухатися далі в бік Харкова. ЗС РФ активно продовжують працювати КАБами, на щастя, зростає кількість авіабомб, які не вибухають, говорить Олесь Маляревич.

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Російські окупанти мають завдання мінімум — закріпитися в Липцях, максимум — дійти до Харкова. Про це в коментарі "Еспресо" сказав заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

"Ми тримаємося на лінії Глибоке. За будь-якої можливості повертаємо території. Зараз ворог підтягує все нові і нові сили, для того, щоб закріпитися і рухатися далі в бік Харкова. В них завдання рухатися вперед. Мінімум — Липці, максимум — Харків. Вони кидають сюди все, що мають. Зараз на нашому напрямку працює 155-та дивізія морської піхоти. Це — кадрові віськові, навчені, дисципліновані. Я думаю незабаром їм буде потрібна заміна, бо вони несуть втрати", — сказав Олесь Маляревич.

За його словами, ЗС РФ на Харківщині активно продовжують працювати КАБами, на щастя, зростає кількість КАБів, які не вибухають. За червень окупанти використали тут майже 5 тисяч КАБів. Також працюють з артилерії і задіюють невеликі піхотні групи з 10-15 осіб. Техніки для підтримки штурмових дій у росіян на цьому напрямку небагато — через дрони вона тут довго не живе.

"Пауза на Харківщині була 2 тижня після того, як Україна отримала дозвіл бити по прикордонній території РФ західної зброєю і були знищені кілька пускових установок С-300 та іншої техніки. Зараз вони підтягнули сюди більше КАБів, більше авіації і використовують те, що можуть використати. Тільки з появою F-16 в повітрі ця опція у них буде закрита. Поки цього немає, вони це розуміють і кидають бомби по місту Харків. Все, що рухається в нашу сторону, все що допомагає ворогу робити укріплення ми знищуємо", — сказав заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Нагадаємо, що 29 червня командир батальйону аеророзвідки "Ахілес" 92 ОШБр ЗСУ Юрій Федоренко розповів, що командування РФ продовжує кидати все нові і нові сили у наступ на Вовчанськ і Липці. Бійці ЗСУ зупинили подальше просування ворога, але їх дивують нескінченність підрозділів ЗС РФ, які воюють на даному відтинку фронту.