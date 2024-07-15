Угроза наступления с севера: Зеленский объяснил слова Буданова, которого "не так поняли" (видео)

По словам президента, самая сложная ситуация на востоке. Зеленский утверждает, что "на Харьковщине сделана серьезная работа, чтобы исключить мощное наступление с севера".

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Президент Украины Владимир Зеленский позвонил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову после его заявления об угрозе наступления с севера. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции в понедельник, 15 июля.

"Он (Буданов — ред.) сказал, что немножко не так его поняли. То есть, мы понимаем, что наступления могут быть, мы с вами в войне", — сказал глава государства.

Он отметил, что по его мнению и мнению командования ВСУ, самой сложной ситуация является на восточном направлении.

"Мы считаем, что на Харьковщине сделана серьезная работа, я бы так сказал, чтобы исключить мощное наступление с севера. Из-за того, что там было остановлено, эта остановка затянула туда войска из разных уголков, которые стояли вдоль нашей границы, что сделало невозможным наличие их сильной группировки с другой стороны", — сказал Зеленский.

Заявление Буданова о наступлении с севера

Напомним, 13 июля глава военной разведки Кирилл Буданов в интервью NV прокомментировал угрозу наступления оккупантов с севера. Он сказал, что "проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению". В то же время он заверил, что "катастрофы нет, но не увидеть проблем не получится" и "хороших новостей в этом году много не будет, к сожалению".

По словам Буданова атака "уже продолжается", но отказался отвечать на уточнение, о каком направлении идет речь: сумском или черниговском.

После этого заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что не стоит путать "север", о котором говорил руководитель ГУР, с Беларусью. Он заверил, что "угрозы наступления из Беларуси нет".