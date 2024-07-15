Загроза наступу з півночі: Зеленський пояснив слова Буданова, якого "не так зрозуміли" (відео)

За словами президента, найскладніша ситуація на сході. Зеленський стверджує, що "на Харківщині зроблена серйозна робота, щоб унеможливити потужний наступ із півночі".

Related video

Президент України Володимир Зеленський зателефонував до начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова після його заяви про загрозу наступу з півночі. Про це глава держави повідомив під час пресконференції у понеділок, 15 липня.

"Він (Буданов — ред.) сказав, що трішки не так його зрозуміли. Тобто, ми розуміємо, що наступи можуть бути, ми з вами у війні", — сказав глава держави.

Він зазначив, що на його думку і думку командування ЗСУ, найскладнішою ситуація є на східному напрямку.

"Ми вважаємо, що на Харківщині зроблена серйозна робота, я б так сказав, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено, ця зупинка затягнула туди війська з різних куточків, які стояли вздовж нашого кордону, що унеможливило наявності їх сильного угрупування з іншого боку", — сказав Зеленський.

Заява Буданова про наступ із півночі

Нагадаємо, 13 липня очільник військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю NV прокоментував загрозу наступу окупантів з півночі. Він сказав, що "проблеми є, вони мають тенденцію до загострення". Водночас він запевнив, що "катастрофи нема, але не побачити проблем не вийде" і "хороших новин у цьому році багато не буде, на жаль".

За словами Буданова атака "вже триває", але відмовився відповідати на уточнення, про який напрямок йдеться: сумський чи чернігівський.

Після цієї заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що не варто плутати "північ", про яку говорив керівник ГУР, з Білоруссю. Він запевнив, що "загрози наступу з Білорусі немає".