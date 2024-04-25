РФ проигрывает в битве дронов: какие преимущества имеет Украина в производстве БПЛА, — Forbes

Кремль централизовал выпуск дронов для фронта, тогда как в Украине этим занимаются тысячи производителей. ВС РФ получают стандартные модели, а ВСУ используют устройства, которые постоянно совершенствуются.

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Российская армия получает ограниченное количество моделей БПЛА, которые выпускаются единственным крупным производителем по заказу Кремля. В то же время в Украине работают тысячи мини-производителей, которые постоянно совершенствуют изделия в зависимости от потребностей фронта. Из-за такой разницы в подходах ВС РФ проигрывает в войне дронов, которая сейчас происходит на линии боев. О том, чем отличаются подходы РФ и Украины, рассказали на портале Forbes.

В РФ существует единственный крупный производитель дронов, которые используются на линии фронта — это компания "Судоплатов". Владельцы компании отчитались Кремлю, что способны производить по 30 тыс. устройств в месяц. Однако эти устройства не работают так, как хотелось бы россиянам. Дроны "Судоплатова" стандартные и это делают их легкой мишенью: бойцы ВСУ устанавливают частоту, на которой они работают, и после этого сбивают.

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"В районе Бахмута беспилотники Судоплатова все еще работают на той же частоте, указанной производителем, и враг успешно их сбивает", — процитировали в статье сообщение военного аналитика с ником WarTranslated.

Кроме того, есть и другие недостатки российской армейской системы. Среди них низкое качество дронов, выпущенных централизованным предприятием: взлетает едва ли треть изделий. Еще одна проблема — плохое взаимодействие соседних подразделений, в результате чего выключают систему помех и до техники РФ добираются дроны ВСУ. Ко всему, высшему руководству просто не сообщают о проблемах, поэтому они остаются нерешенными.

"Все это начинает выглядеть как карма на работе. Коррумпированная и автократическая система становится жертвой собственной коррупции", — указывается в статье.

Зато в Украине производство беспилотников децентрализовано и существует около 15 различных моделей, которые активно используются на фронте. Как со временем выяснилось, украинцы лучше в радиоэлектронной борьбе — об этом свидетельствует результативность ударов, которую проанализировали OSINT-расследователи. В частности, в апреле аналитик Andrew Perpetua отметил, что пропорция ударов — четыре к одному: на 45 атак по российским подразделениям приходится по 12 по украинским.

"Украина может строить FPV быстрее, чем Россия может строить машины, и они неуклонно поглощают российские силы", — подытожили авторы Forbes.

Дроны ВСУ — детали

Отметим, в начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут иметь 1 млн дронов. После этого заработала программа, в рамках которой каждый желающий может смастерить беспилотник и отправить его бойцам на передовую. Между тем россияне также наладили производство беспилотников: некоторые конвейеры расположены даже в цехах хлебозаводов. Между тем Фокус рассказывал о проблемах дронов "Судоплатова", которые имеют единственное преимущество: наличие симулятора для обучения пилотированию.

Напоминаем, в апреле в сети опубликовали ряд видео с танками, ББМ, мотоциклами и другой техникой ВС РФ, которая имела специальную защиту от украинских FPV-дронов. Военный обозреватель объяснил, что на самом деле танки лучше обезвреживать все же не беспилотниками, а другим, более мощным оружием.