Нехватка мин и ПТРК: как бить танки-ангары, которые "не по зубам" FPV-дронам, — обозреватель

Танки можно обезвредить с помощью четырех различных видов оружия. Против танков-ангаров пригодятся другие средства поражения, а не FPV-дроны.

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ВСУ применяют не только FPV-дроны, чтобы обезвреживать российские танки. Россияне начали превращать бронемашины в подвижные "ангары" или "черепахи", через которые БПЛА трудно пробиваться. Поэтому лучше вспомнить о другом оружии, специально предназначенном для ударов по толстой броне. О том, как украинские бойцы будут останавливать российские танки и есть ли у Сил обороны такое оружие, на странице Facebook рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко объяснил, что танки-ангары — кустарная выдумка россиян, которую мастерят ремонтные бригады ВС РФ. Эти танки защищаются пластами металла, которые действительно не могут пробить FPV-дроны и это вызывает "беспокойство" у дроноводов. При этом забывается, что у армии есть другой специальный арсенал, предназначенный против танков.

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В заметке перечисляются средства, которыми можно уничтожать российские танки: артиллерия, авиация, мины, ПТРК. Авиация для ВСУ пока "не доступна", зато остаются другие виды оружия. Между тем говорят о "миллионах дронов", но не говорят о миллионах мин и противотанковых управляемых ракет (ПТРК), — отметил обозреватель. У Сил обороны есть дефицит этих средств, тогда как "танков ангаров становится все больше и больше".

Оружие ВС РФ — Коваленко о танках-ангарах и FPV-дронах Фото: Скриншот

"Необходимо не только говорить о том, что в 2024 году СОУ получат миллион дронов, но и не забывать о миллионе ПТРК, миллионе мин ТМ-62 и аналогов, миллионе выстрелов для артиллерии. С артой, как-то еще говорят, а вот о дефиците ПТРК и противотанковых мин — нет", — подчеркнул обозреватель.

На подавляющем большинстве видео, которые появляются в сети, FPV-дрон бьет по танку, который перед этим остановили другими средствами — говорится в заметке Коваленко. В таких случаях стоит задать вопрос, "кто останавливает колонны, если дроны их добивают". При этом вспомнил о бойцах с ПТРК, которые не могут серьезно воспринимать кустарную защиту россиян.

Оружие ВС РФ — Коваленко о танках-ангарах Фото: Скриншот

Оружие ВС РФ — детали новой защиты танков

Отметим, в апреле начали появляться видео с российскими танками, которые имели дополнительную защиту от FPV-дронов. Одна из таких бронемашин появилась в Красногоровке и была похожа на танк-сарай или танк-ангар. Россияне защитили технику пластами металла, сверху разместили средства радиоэлектронной борьбы. Позже устройство взорвали, но не с первой попытки, а в момент, когда оно находилось в ангаре.

Через несколько дней бойцы ВСУ опубликовали кадры вторым танком, который получил название "танк-черепаха". Устройство также не смогли взорвать, хоть он проехал около трех километров по центру Красногоровки.

На новых записях с поля боя можно увидеть другие виды техники, которую россияне пытаются защитить от ударов дронов. Например, на мотоциклы наваривают решетки, которые должны защитить сзади. Кроме того, ББМ "Ахмат" окружили сеткой сверху до земли, при этом сетка держится на металлическом каркасе.