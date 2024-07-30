Прятались в подсолнухах и кукурузе: украинские пограничники задержали 3 иностранцев-"агрономов"

Пограничники благодаря системе наблюдения обнаружили движение нескольких людей в 50 метрах от украинско-словацкой границы.

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Трое граждан Шри-Ланки пытались незаконно попасть в ЕС через украинскую границу. Их в сельскохозяйственных угодьях вблизи границы со Словакией выловили украинские пограничники. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Отмечается, что украинские пограничники благодаря системе наблюдения обнаружили движение нескольких людей в 50 метрах от украинско-словацкой границы. На их поиски отправился пограничный отряд.

"Трех иностранцев-"агрономов" задержали при попытке незаконного пересечения границы. В 100 метрах от границы был задержан нарушитель — среди подсолнечников, а в нескольких сотнях метров, уже в кукурузе, скрывались еще двое. Все оказались гражданами Шри-Ланки и, поскольку не имели законных оснований для въезда в страны ЕС, нашли "альтернативу" — попасть туда вне пунктов пропуска", — говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. Решение по делу будет принимать суд.

Напомним, что 24 июля сообщалось, что на границе с Польшей львовские пограничники задержали мужчину, который пытался провезти в Европу с собой своих жен. Новоиспеченные "супруги" под наблюдением предыдущей жены мужчины направлялись якобы на лечение новой жены, лица с инвалидностью 1 группы.