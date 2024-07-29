Без штрафів і перешкод: на кордоні не спинятимуть військовозобов'язаних жінок, — ДПСУ (відео)

Прикордонників не цікавить, чи оновила військовозобов'язана жінка дані у ТЦК, запевнив речник ДПСУ Андрій Демченко. З його слів, цими питаннями будуть займатись виключно військкоми.

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Обмеження щодо перетину кордону під час посилення мобілізації не стосуються військовозобов'язаних жінок. Прикордонники можуть їх вільно пропускати через контрольно-пропускні пункти і не будуть карати, наприклад, за неоновлення військово-облікових документів. Про те, що чекає на кордоні жінок, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів у ефірі телемарафону.

Журналісти поцікавились у Демченка, як будуть діяти прикордонники, якщо побачать спробу військовозобов'язаної жінки перетнути кордон. Зокрема він мав відповісти, чи будуть штрафувати тих, хто не оновив дані, чи будуть перевіряти оновлення/неоновлення, чи достатньо паперового документа, чи можна скористатися застосунком "Резерв+". Представник ДПСУ наполіг, що обмеження на виїзд стосуються виключно чоловіків від 18 до 60 років, а також студентів (якщо вони не скористались академічною мобільністю).

"Жінки, [деякі — ред.], юнаки, з якими цією інформації досить часто намагаються спекулювати, — вони не обмежені в праві перетину кордону", — сказав посадовець.

Крім того, речник прикордонників уточнив, що ДПСУ не буде цікавити, чи оновили вони дані у ТЦК, і, відповідно, не будуть накладати ніяких штрафів.

Військовий облік жінок - Демченко про виїзд за кордоні див. з 3:07

Військовий облік жінок — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав деталі про військовий облік жінок під час мобілізації в Україні. Згідно з оновленнями в українському законодавстві, жінки, які мають спеціальність медик чи фармацевт, перейшли в категорію військовозобов'язаних. Це означає, що вони мають прийти у Терцентри комплектування, стати на військовий облік і їм вручать військово-обліковий документ. Крім того, їх також стосувалась вимога оновити вчасно персональні дані. Водночас юрист Євген Зурнаджи пояснив, як жінці зрозуміти, що вона має стати на облік. Для цього потрібно розгорнути диплом і побачити, що там є медична спеціальність, крім того, вони мають бути придатними за станом здоров'я і мати вік від 18 до 60 років. Дедлайн для оновлення сплив 16 липня і, як заявив представник Кременчуцького ТЦК, військкоми отримали право виписувати штрафи за порушення військового обліку.

Нагадуємо, 29 липня медіа розповіли, які категорії українців мобілізуватимуть у першу чергу після 1 серпня. Серед іншого, певні новації торкнуться чоловіків з інвалідністю: комусь доведеться пройти повторну медкомісію, комусь — призватись в армію.