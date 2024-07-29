Чоловіків з інвалідністю мобілізують до ЗСУ в серпні: кого це стосується

Особи, яким було встановлено групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні повторно пройти ВЛК. Проте деякі категорії чоловіків звільняються від цієї вимоги.

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В Україні мобілізувати до лав ЗСУ не можуть деяких громадян, зокрема й осіб з інвалідністю. Проте існують винятки, детальніше про це розповідає УНІАН.

Кого з осіб з інвалідністю мобілізують до ЗСУ

Згідно з законом про мобілізацію від 18 травня, на військову службу не призивають чоловіків з інвалідністю будь-якої групи. Такі громадяни можуть вступити до армії за власним бажанням.

Відстрочка від мобілізації можлива, якщо групу інвалідності особи підтвердять висновком ВЛК.

Крім цього, чоловік з інвалідністю II та III групи, яка була встановлена після повномасштабного вторгнення, повинен пройти повторну перекомісію. Це потрібно для підтвердження групи інвалідності. Особи, група інвалідності яких не буде підтверджена ВЛК, можуть бути мобілізовані до війська.

Кому не потрібно проходити перекомісію

Чоловікам з інвалідністю не потрібно проходити перекомісію, навіть якщо група була встановлена після 24 лютого 2022 року. Зокрема, це можливо в наступних випадках:

коли інвалідність II та III груп встановлено в порядку підвищення або зменшення групи;

у разі інвалідності внаслідок захворювань, поранень, отриманих на військовій службі;

у разі інвалідності через відсутність кінцівки, кистей, стоп, одного з парних органів;

якщо інвалідність була встановлена через онкозахворювання, інтелектуальні порушення, психічні розлади, церебральний параліч чи інші паралітичні синдроми.

Нагадаємо, адвокат Сергій Дубок розповів, що чоловіків, які не оновили дані до 16 липня, оштрафують. Також покарання загрожує тим, хто не став на військовий облік.

Раніше речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що в Україні не спостерігається гостра потреба в зниженні призовного віку. Він зазначив, що кількість чоловіків, які оновили дані, значно перевищує потреби ЗСУ.