Жінок-медиків можуть оштрафувати на 17 000 грн за порушення правил військового обліку

Мобілізація жінок в Україні, як і раніше, залишається добровільною, за винятком жінок-медиків. Вони до 16 липня зобов'язані оновити свої дані в ТЦК.

Related video

В Україні у зв'язку з продовженням воєнного стану тривають мобілізаційні заходи, зокрема й військовозобов'язаних жінок. За інформацією УНІАН, деякі жінки зобов'язані стати на військовий облік, інакше на них чекає 17 000 грн штрафу.

Зазначається, що жінки в Україні не можуть бути призвані на службу без згоди, але тільки якщо вона не є медиком. Таким чином мобілізація жінок у країні, як і раніше, залишається добровільною, за винятком жінок-медиків.

Список обов'язкових для обліку медичних спеціальностей включає:

Фізична терапія.

Медична та психологічна реабілітація.

Громадське здоров'я.

Фізична реабілітація.

Промислова фармацевтика.

Фармацевтика.

Санітарія та експертиза.

Стоматологія.

Медицина.

Медсестринство.

Технології медичної діагностики та лікування.

Біомедична інженерія.

Біотехнології та біоінженерія.

Патологія.

Токсикологія.

Фармакологія.

Фізіологія та епідеміологія.

Важливо

Порушення військового обліку під час мобілізації: які умови накладання штрафу ТЦК (відео)

Процес обліку та оновлення даних

З 1 липня жінки, які потрапляють під обов'язковий військовий облік, мають оновити свої облікові дані до 16 липня. Недотримання цієї вимоги тягне за собою штраф нарівні з чоловіками — від 17 000 до 25 500 гривень.

Причому військовозобов'язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися. Роботодавці також зобов'язані контролювати постановку своїх співробітниць на облік.

Взяття на облік проводиться при отриманні медичної спеціальності в навчальному закладі або при працевлаштуванні. Для обліку медики мають пройти військово-лікарську комісію. Тим часом жінки, виключені з військового обліку, не зобов'язані оновлювати свої дані в ТЦК.

Що стосується свободи переміщення, то жінки-медики можуть виїжджати за кордон, навіть якщо вони стоять на військовому обліку. Виняток становлять українки, які служать за контрактом або є держслужбовцями.

Раніше ми писали про категорії військовозобов'язаних чоловіків, яких точно не призвуть до ЗСУ в липні поточного року. Відстрочку можуть отримати за станом здоров'я; за сімейними обставинами, а також по догляду за особою з інвалідністю, хворою або недієздатною.