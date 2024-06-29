Женщин-медиков могут оштрафовать на 17 000 грн за нарушение правил воинского учета

Мобилизация женщин в Украине, как и прежде, остается добровольной, за исключением женщин-медиков. Они до 16 июля обязаны обновить свои данные в ТЦК.

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В Украине в связи с продолжением военного положения продолжаются мобилизационные мероприятия, в том числе и военнообязанных женщин. По информации УНИАН, некоторые женщины обязаны встать на воинский учет, в противном случае их ожидает 17 000 грн штрафа.

Отмечается что женщины в Украине не могут быть призвана на службу без согласия, но только если она не является медиком. Таким образом мобилизация женщин в стране, как и прежде, остается добровольной, за исключением женщин-медиков.

Список обязательных для учета медицинских специальностей включает:

Физическая терапия.

Медицинская и психологическая реабилитация.

Общественное здоровье.

Физическая реабилитация.

Промышленная фармацевтика.

Фармацевтика.

Санитария и экспертиза.

Стоматология.

Медицина.

Медсестринство.

Технологии медицинской диагностики и лечения.

Биомедицинская инженерия.

Биотехнологии и биоинженерия.

Патология.

Токсикология.

Фармакология.

Физиология и эпидемиология.

Важно

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Процесс учета и обновление данных

С 1 июля женщины, попадающие под обязательный воинский учет, должны обновить свои учетные данные до 16 июля. Несоблюдение этого требования влечет штраф наравне с мужчинами — от 17 000 до 25 500 гривен.

Причем военнообязанные женщины получают приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться. Работодатели также обязаны контролировать постановку своих сотрудниц на учет.

Постановка на учет проводится при получении медицинской специальности в учебном заведении или при трудоустройстве. Для учета медики должны пройти военно-врачебную комиссию. Между тем женщины, исключенные с воинского учета, не обязаны обновлять свои данные в ТЦК.

Что касается свободы перемещения, что женщины-медики могут выезжать за границу, даже если они стоят на воинском учете. Исключение составляют украинки, которые служат по контракту или являются госслужащими.

Ранее мы писали о категории военнообязанных мужчин, которые точно не призовут в ВСУ в июле текущего года. Отсрочку могут получить по состоянию здоровья; по семейным обстоятельствам, а также по уходу за лицом с инвалидностью, больным или недееспособным.