Не знал даже имени: украинец женился, чтобы выехать "к теще" (фото)

Пограничники наткнулись на "молодоженов", которые не смогли ответить на элементарные вопросы. Оказалось, что они едут в гости, но даже не определились, к кому.

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Украинец нашел способ сбежать от всеобщей мобилизации, но несколько просчитался. Деталями 16 сентября поделилась пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

23-летний житель Ивано-Франковской области решил выехать за границу. Для этого он женился на 19-летней харьковчанке, которая имеет статус лица инвалидностью II группы. В ГПСУ подчеркнули, что создавать семью пара не собиралась, брак был фиктивным.

"Молодожены" спланировали поездку за границу. Правда, с тем, к кому они отправляются, так и не определились — то ли "к теще", то ли "к маме".

Пара собиралась "в гости" в Италию, но их планы разрушили пограничники. Их насторожило, что "супруги" не смогли дать ответов даже на "ряд логических вопросов". В частности, имени своей гостеприимной тещи мужчина, как выяснилось, даже не знал.

"Поэтому пересечь границу не удалось, а о признаках уголовного преступления пограничники сообщили Нацполиции", — подытожила пресс-служба.

Фото "супругов", которые собирались уехать из страны Фото: ГПСУ

Напомним, украинские пограничники не впервые сталкиваются с неординарными браками. В частности, ранее сообщалось, что украинец женился на собственной теще. "Молодожены" оформили брак и собирались ехать за границу якобы на лечение.

Также в ГПСУ сообщали, что украинец едва не погиб, пытаясь сбежать в Румынию. 21-летний винничанин блуждал в горах, отбивался от хищников и пил ядовитую воду. В это время его отец волновался за сына, поэтому решил обратиться к пограничникам.