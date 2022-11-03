Український десантний корабель "Юрій Олефіренко" завдав ударів по позиціях ЗС РФ (відео)

Екіпаж завдав ударів із 140-мм артилерійської установки. Її дальність складає до 9,6 км.

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У мережі опублікували відео стрільби з десантного корабля "Юрій Олефіренко" по наземних цілях ЗС РФ. Про це повідомляє польська Defence 24.

23 червня президент України Володимир Зеленський своїм указом нагородив екіпаж корабля знаком "За мужність та відвагу". На той момент було невідомо, що спричинило нагороду. Тепер у мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, показано роботу десантного корабля. Ведеться вогонь 140-мм артилерією з ЗС РФ. У виданні припускають, що саме за це нагородили екіпаж.

Примітно, що сам корабель був побудований на польській верфі в Гданську, яка зараз називається Remontowa Shipbuilding S. А. До 1973 року було збудовано 108 десантних кораблів різних проєктів, які надходили на озброєння СРСР, "дружніх країн" та Польщі. Після розвалу СРСР Україна здобула десантний корабель проєкту SDK-137. Він досі зберігає свою боєздатність. Відео показує залп із нього випущених 140-мм некерованих ракет із установки WM-18A. Основні характеристики артустановки:

калібр — 140 мм

довжина ствола — 1370 мм

максимальна дальність — 9810 м

максимальна швидкість снаряда — 400 м/с

вага снаряда — 39,6 кг

Артилерійську установку виготовила компанія Huta Stalowa Wola. Застосування артилерії проти ЗС РФ свідчить про велику стійкість українських моряків, наголосили у виданні.

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