Чи зможуть дрони стати головною небезпекою для ВМС: експерти оцінили операцію в Севастополі

Операція в Севастополі показала: за співвідношенням ефективності витрат найкраще використовувати безпілотники для атаки противника.

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Атака в бухті Севастополя показала, що безпілотні апарати дуже ефективні проти бойових кораблів Росії. Експерти розповіли сайту liga.net, як дрони можуть змінити військово-морські сили в усьому світі.

Унікальна атака дронів у Севастополі

29 жовтня безпілотники атакували російський флот в окупованому Севастополі. У мережі з'явилися відео з камер, які нібито встановлені на плавальних апаратах, що врізаються в неповороткі кораблі. Міноборони Росії визнало пошкодження тральщика "Іван Голубець", проте OSINT-дослідники GeoConfirmed зафіксували ураження як мінімум ще двох кораблів, включаючи флагманський фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірала Макарова".

Військово-морський експерт Defense Express Володимир Заблоцький додав, що, за його інформацією, постраждали фрегат, тральщик, десантний корабель і ракетний катер. Один із російських фрегатів намагався розібратися з дронами у відкритому морі, але подробиці полювання невідомі.

Поки невідомо, хто ж вдарив по російському флоту в Севастополі. Міноборони РФ звинувачує в усьому 73-й спеціальний центр морських операцій ЗСУ, бійці якого нібито провели спецоперацію за допомогою фахівців із Великобританії, причетних до вибуху "Північних потоків" у Балтійському морі. Україна не взяла на себе відповідальність за атаку, хоча джерела Liga в правоохоронних органах говорять про причетність українських спецслужб: "Це історичний прецедент. Сама ідея атакувати флот противника в захищеній гавані — не нова. Були атаки на Порт-Артур, Таранто, Перл-Гарбор. А ось безпілотна й дистанційна атака — це нове (на війні, — ред.)".

Як зазначив Павло Лакійчук, капітан ВМС першого рангу в запасі та керівник програм безпеки центру глобалістики "Стратегія ХХІ", напад на базу ВМС є дуже складним завданням. В історії ще не було нагоди, щоб група операторів зібралася, умовно, у Києві чи Очакові та за допомогою ноутбуків направили віддалені керовані апарати на реальні цілі. При цьому жодної людини не було на місці атаки, щоб її координувати.

Нова ера для безпілотників: Севастополь став прикладом для всього світу

Павло Лакійчук звернув увагу на те, що військові США зацікавилися безпілотними човнами близько п'яти років тому й тривалий час обговорювали, як їх застосовувати: для патрулювання або розмінування акваторії. Операція в Севастополі показала: за співвідношенням ефективності витрат найкраще використовувати безпілотники для безпосередньої атаки противника.

Як каже експерт, головним досягненням морської операції стало зламування тактики ВМС РФ під назвою корабельне коло, коли кораблі маневрували на зовнішньому рейді бухти "Південна", постійно переміщаючись, щоб уникнути атаки. Незважаючи на це, дрони змогли по них поцілити. Тепер росіянам потрібно вигадувати нову тактику.

Капітан ВМС першого рангу у відставці, а нині експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко вважає, що безпілотники є ідеальним засобом, який дозволить протистояти силам РФ, що переважають. Надалі їх можна використовувати для ураження кораблів, підводних човнів і військової інфраструктури. Андрій Риженко припускає, що після інциденту в Севастополі інші країни можуть запозичити досвід використання дронів у морі.

Як вважає військовий аналітик Ігаль Левін, офіцер Армії оборони Ізраїлю, таку операцію здатний провернути Тайвань. Зараз Китай нарощує флот і будує великі кораблі, які можуть виявитися вразливими для морських дронів.

Дрони хороші, але не замінять кораблі

Андрій Риженко наголосив на слабких місцях безпілотників: вони дуже залежать від погодних умов і дальності зв'язку з операторами, тому малоефективні на відстані близько 1800 км. Володимир Заблоцький підкреслив, що дрони не є універсальною та всемогутньою зброєю, хоч і забезпечують успіх певних бойових місій.

Нині безпілотники — це новий засіб озброєння, тому якийсь час їхні можливості й характеристики будуть невідомі супротивникам, але з кожною новою атакою військові навчатимуться та зміцнюватимуть оборону. Отже, безпілотні апарати продовжують давню боротьбу зброї проти броні.

Експерти одноголосно вважають, що армія все одно не зможе обійтися без великих кораблів, навіть маючи найсучасніші дрони. Великі морські судна, такі як авіаносці, є мобільними базами, а фрегати, есмінці та менші засоби забезпечують їхню роботу. Вони дозволяють захищати торгові маршрути й демонструють силу.

Нещодавно Росія повідомила про знайдені докази атаки ЗСУ на Севастополь. Міноборони стверджує, ніби військові запустили дрони з цивільного судна для перевезення зерна.