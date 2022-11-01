Cмогут ли дроны стать главной опасностью для ВМС: эксперты оценили операцию в Севастополе

Операция в Севастополе показала: по соотношению эффективности к затратам лучше всего использовать беспилотники для атаки противника.

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Атака в бухте Севастополя показала, что беспилотные аппараты весьма эффективны против боевых кораблей России. Эксперты рассказали сайту liga.net, как дроны могут изменить военно-морские силы во всем мире.

Уникальная атака дронов в Севастополе

29 октября беспилотники атаковали российский флот в оккупированном Севастополе. В сети появились видео с камер, якобы установленных на плавательных аппаратах, врезающихся в неповоротливые корабли. Минобороны России признало повреждение тральщика "Иван Голубец", однако OSINT-исследователи GeoConfirmed зафиксировали поражение как минимум еще двух кораблей, включая флагманского фрегата Черноморского флота РФ "Адмирала Макарова".

Военно-морской эксперт Defense Express Владимир Заблоцкий добавил, что по его информации пострадали фрегат, тральщик, десантный корабль и ракетный катер. Один из российских фрегатов пытался разобраться с дронами в открытом море, но подробности охоты неизвестны.

Пока неизвестно, кто же ударил по российскому флоту в Севастополе. Минобороны РФ винит во всем 73-й специальный центр морских операций ВСУ, бойцы которого якобы провели спецоперацию с помощью специалистов из Великобритании, причастных ко взрыву "Северных потоков" в Балтийском море. Украина не взяла на себя ответственность за атаку, хотя источники Liga в правоохранительных органах говорят о причастности украинских спецслужб: "Это исторический прецедент. Сама идея атаковать флот противника в защищенной гавани – не нова. Были атаки на Порт-Артур, Таранто, Перл-Харбор. А вот беспилотная и дистанционная атака – это новое (на войне, — ред.)".

Как отметил Павел Лакийчук, капитан ВМС первого ранга в запасе и руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия ХХІ", нападение на базу ВМС является очень сложной задачей. В истории еще не было случая, чтобы группа операторов собралась, условно, в Киеве или Очакове и при помощи ноутбуков направили удаленной управляемые аппараты на реальные цели. При этом ни одного человека не было на месте атаки, чтобы ее координировать.

Новая эра для беспилотников: Севастополь стал примером для всего мира

Павел Лакийчук обратил внимание, что военные США заинтересовались беспилотными лодками около пяти лет назад и долгое время обсуждали, как их применять: для патрулирования или разминирования акватории. Операция в Севастополе показала: по соотношению эффективности к затратам лучше всего использовать беспилотники для непосредственной атаки противника.

Как говорит эксперт, главным достижением морской операции стал слом тактики ВМС РФ под названием корабельный круг, когда корабли маневрировали на внешнем рейде бухты Южная, постоянно перемещаясь во избежание атаки. Несмотря на это, дроны смогли по ним попасть. Теперь россиянам нужно выдумывать новую тактику.

Капитан ВМС первого ранга в отставке, а ныне эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко, считает, что беспилотники являются идеальным средством, которое позволит противостоять превосходящим силам РФ. В дальнейшем их можно использовать для поражения кораблей, подводных лодок и военной инфраструктуры. Андрей Рыженко предполагает, что после инцидента в Севастополе другие страны могут перенять опыт использования дронов в море.

Как считает военный аналитик Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля, подобную операцию способен провернуть Тайвань. В настоящее время Китай наращивает флот и строит большие корабли, которые могут оказаться уязвимыми для морских дронов.

Дроны хороши, но не заменят корабли

Андрей Рыженко указал на слабые места беспилотников: они очень зависят от погодных условий и дальности связи с операторами, поэтому мало эффективны на расстоянии около 1800 км. Владимир Заблоцкий подчеркнул, что дроны не являются универсальным и всемогущим оружием, хотя и обеспечивают успех определенных боевых миссий.

В настоящее время беспилотники — это новое средство вооружения, поэтому какое-то время их возможности и характеристики будут неизвестны противникам, но с каждой новой атакой военные будут учиться и укреплять оборону. Таким образом беспилотные аппараты продолжают давнюю борьбу оружия против брони.

Эксперты единогласно считают, что армия все равно не сможет обойтись без крупных кораблей, даже имея самые современные дроны. Большие морские суда, такие как авианосцы, являются мобильными базами, а фрегаты, эсминцы и средства поменьше обеспечивают их работы. Они позволяют защищать торговые маршруты и демонстрируют силу.

Недавно Россия сообщила о найденных доказательствах атаки ВСУ на Севастополь. Минобороны утверждает, будто военные запустили дроны с гражданского судна для перевозки зерна.