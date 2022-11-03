Украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко" нанес удары по позициям ВС РФ (видео)

Экипаж наносил удары из 140-мм артиллерийской установки. Ее дальность составляет до 9,6 км.

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В сети опубликовали видео стрельбы из десантного корабля "Юрий Олифиренко" по наземным целям ВС РФ. Об этом сообщает польский Defence 24.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский своим указом наградил экипаж корабля знаком "За мужество и отвагу". На тот момент было неизвестно, что послужило причиной награды. Теперь же в сети появилось видео, на котором как утверждается, показана работа десантного корабля. Ведется огонь 140-мм артиллерией по ВС РФ. В издании предполагают, что именно за это и наградили экипаж.

Примечательно, что сам корабль был построен на польской верфи в Гданьске, которая сейчас называется Remontowa Shipbuilding S. А. До 1973 года было построено 108 десантных кораблей разных проектов, которые поступали на вооружение СССР, "дружественных стран" и Польши. После развала СССР Украина получила десантный корабль проекта SDK-137. Он до сих пор сохраняет свою боеспособность. Видео показывает залп из него выпущенных 140-мм неуправляемых ракет из установки WM-18A. Основные характеристики артустановки:

калибр — 140 мм

длина ствола — 1370 мм

максимальная дальность — 9810 м

максимальная скорость снаряда — 400 м/с

вес снаряда — 39,6 кг

Артиллерийскую установку изготовила компания Huta Stalowa Wola. Применение артиллерии против ВС РФ свидетельствует о большой стойкости украинских моряков, подчеркнули в издании.

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