В Турции спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа" (фото)

В 2024 году корвет начнет полноценно исполнят боевые задания и станет первым судном такого класса в составе ВМС Украины.

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В воскресенье, 2 октября, в Турции на воду спустили противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа". Об этом написала первая леди Украины Елена Зеленская в своем официальном Телеграм-канале.

По словам Зеленской, ей выпала честь спустить корвет на воду.

Жена президента Украины подчеркнула, что "Гетман Иван Мазепа" – это уникальное судно, которое уже совсем скоро станет первым кораблем такого класса в строю Военно-Морских сил Украины.

Поэтому она обратилась к кораблю как к человеку: с уважением и напутствием.

"Корвет "Гетман Иван Мазепа", желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного тебе ветра, спокойного моря и только победы", – сказала Зеленская.

"Гетман Иван Мазепа": что известно об этом корабле

В декабре 2020-го стало известно о том, что Украина намерена закупить у Турции корветы класса "Ada". Позднее появилась информация о том, что Минобороны Украины выделило первые 3,8 млрд грн для строительства корветов. Контрактом предусматривается постройка 5 судов.

Корветы типа "Ada" имеют стандартное водоизмещение в 1524 тонн. Длина корвета этого класса – 99 метров, а ширина – 14,4 метра. Он способен развивать скорость в 15-30 узлов и находиться в автономном плаванье от 10 до 21 дня. На борту "Гетмана Ивана Мазепы" разместятся 93 члена экипажа.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский назвал новый украинский корвет именем Мазепы. Это решение было принято "с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы".

Кроме того, в конце лета 2021 года стало известно о формировании первого экипажа корвета в Военно-морских силах Украины. Украинские моряки прошли стажировку на турецком корвете.