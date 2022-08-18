Зеленский назвал новый украинский корвет именем Мазепы

Современные корветы класса "Ada" для Украины строят в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа подписал указ №586/2022, которым присвоил корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы.

В документе сказано, что это решение принято "с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы".

Что такое корвет "Ada"?

Основные характеристики корабля:

Водоизмещение — 1524 т (стандартное), 2032 т (полное)

Длина — 99 м;

Ширина — 14,4 м;

Скорость хода – 15-30 узлов;

Осадка – 3,6 м;

Дальность плавания — 3500 миль;

Экипаж — 93 + 13 доп. мест.;

Автономность плавания: 10-21 день.

Напомним, осенью 2020 года во время послания к Верховной Раде Владимир Зеленский сообщил о постройке двух украинских военных баз на Черном море для защиты Черноморского региона. Он также рассказал, что Украина намерена развивать сотрудничество с Турцией в оборонной сфере.

В декабре 2020-го стало известно о том, что Украина намерена закупить у Турции корветы класса "Ada". Позднее появилась информация о том, что Минобороны Украины выделило первые 3,8 млрд грн для строительства корветов. Контрактом предусматривается постройка 5 судов.

В конце лета 2021 года стало известно о формировании первого экипажа корвета в Военно-морских силах Украины. Украинские моряки прошли стажировку на турецком корвете.

[ + – ] Украинские моряки уже прошли обучение в Турции, освоив новый тип судов Фото: Twitter | @tcsavunma

В декабре 2021 года командование ВМС сообщило, что корпус первого корвета готов на 75-80%. Тогда предполагалось, что корпус будет полностью готов в первом квартале 2022-го, а к концу года корабль с некоторой оснасткой отбуксируют в Украину на достройку. Достраивать его собирались в Николаеве.

Предполагалось, что во время достройки корвет получит:

комплексы ПВО малой дальности;

современную систему боевого управления;

навигацию;

радиолокационную станцию;

гидролокатор;

систему РЭБ.

По словам бывшего замначальника штаба ВМСУ Андрея Рыженко, цена одного корвета составляет $350 млн. Он вооружен 8 крылатыми ракетами. Рыженко также отметил, что турецкие корветы не совсем подходят под нужды моряков. По его мнению, эффективнее было бы сосредоточиться на создании "москитного флота", состоящего из ракетных катеров, стоимость которых — $60 млн.