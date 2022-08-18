Зеленський назвав новий український корвет ім'ям Мазепи

Сучасні корвети класу "Ada" для України будують у Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав указ №586/2022, яким надав корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім'я гетьмана Івана Мазепи.

У документі сказано, що це рішення ухвалено "з метою відновлення історичних традицій національної армії, увічнення пам'яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорізького Івана Мазепи".

Що таке корвет "Ada"?

Основні характеристики корабля:

Водотоннажність — 1524 т (стандартна), 2032 т (повна);

Довжина — 99 м;

Ширина — 14,4 м;

Швидкість ходу — 15-30 вузлів;

Осадка — 3,6 м;

Дальність плавання — 3500 миль;

Екіпаж — 93 + 13 дод. місць;

Автономність плавання: 10-21 день.

Нагадаємо, восени 2020 року під час послання до Верховної Ради Володимир Зеленський повідомив про будівництво двох українських військових баз на Чорному морі для захисту Чорноморського регіону. Він також розповів, що Україна має намір розвивати співпрацю з Туреччиною в оборонній сфері.

У грудні 2020 стало відомо, що Україна має намір закупити у Туреччини корвети класу "Ada". Згодом з'явилася інформація про те, що Міноборони України виділило перші 3,8 млрд грн для будівництва корветів. Контрактом передбачається будівництво 5 суден.

Наприкінці літа 2021 року стало відомо про формування першого екіпажу корвета у Військово-Морських силах України. Українські моряки пройшли стажування турецьким корветом.

[ + – ] Українські моряки вже пройшли навчання у Туреччині, освоївши новий тип кораблів Фото: Twitter | @tcsavunma

У грудні 2021 року командування ВМС повідомило, що корпус першого корвета готовий на 75-80%. Тоді передбачалося, що корпус буде повністю готовий у першому кварталі 2022, а до кінця року корабель із деяким оснащенням відбуксують в Україну на добудову. Добудовувати його збиралися у Миколаєві.

Передбачалося, що під час добудови корвет отримає:

комплекси ППО малої дальності;

сучасну систему бойового керування;

навігацію;

радіолокаційну станцію;

гідролокатор;

систему РЕБ.

За словами колишнього заступника начальника штабу ВМСУ Андрія Риженка, ціна одного корвета становить $350 млн. Він озброєний 8 крилатими ракетами. Риженко також зазначив, що турецькі корвети не зовсім підходять під потреби моряків. На його думку, ефективніше було б зосередитись на створенні "москітного флоту", що складається з ракетних катерів, вартість яких — $60 млн.