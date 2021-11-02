Підготовка до українських Ada. Моряки ВМСУ стажуються на турецькому корветі (фото)

Формувати екіпаж у Військово-морських силах почали наприкінці літа. Стати членами судна можуть як військові, так і цивільні, які бажають стати моряками.

Бійці Військово-морських сил України стажуються на турецькому корветі типу ADA TCG Kinaliada. Про це повідомляє Міноборони Туреччини.

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Формування екіпажу для першого корвету типу Ада розпочалося наприкінці літа. Спочатку військові проходили курс теоретичної підготовки, а згодом перейдуть до навчання вже за конкретною спеціалізацією на кораблі.

Фото: Twitter | @tcsavunma

В екіпаж майбутнього корвету набирають як військовослужбовців ВМС, так і всіх охочих, хто хоче стати військовим моряком. Нині, за словами українського посла в Туреччині, будівництво корпусу першого корвету йде з випередженням графіка. Наступного року Ада поставлять в Україну для завершення будівництва.

Фото: Twitter | @tcsavunma

Корвет отримає:

комплекси ППО малої дальності

сучасну систему бойового управління

навігацію

станцію радіолокації

гідролокатор

систему РЕБ

А як озброєння будуть зокрема іноземні ракети.

До 2024 року українські ВМС отримають тактичну групу з ракетних катерів та корветів типу Ада.

Нагадаємо, контракт на постачання турецьких корветів для ВМСУ було укладено 18 грудня 2020 року. У Міноборони заявляли, що будівництво ракетних корветів виконуватиметься за формулою 50 на 50. В Україні планувалося виготовити обладнання корабля та озброєння, а на турецьких верфях корпус.