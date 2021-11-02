Підготовка до українських Ada. Моряки ВМСУ стажуються на турецькому корветі (фото)
Формувати екіпаж у Військово-морських силах почали наприкінці літа. Стати членами судна можуть як військові, так і цивільні, які бажають стати моряками.
Бійці Військово-морських сил України стажуються на турецькому корветі типу ADA TCG Kinaliada. Про це повідомляє Міноборони Туреччини.
Формування екіпажу для першого корвету типу Ада розпочалося наприкінці літа. Спочатку військові проходили курс теоретичної підготовки, а згодом перейдуть до навчання вже за конкретною спеціалізацією на кораблі.
В екіпаж майбутнього корвету набирають як військовослужбовців ВМС, так і всіх охочих, хто хоче стати військовим моряком. Нині, за словами українського посла в Туреччині, будівництво корпусу першого корвету йде з випередженням графіка. Наступного року Ада поставлять в Україну для завершення будівництва.
Корвет отримає:
- комплекси ППО малої дальності
- сучасну систему бойового управління
- навігацію
- станцію радіолокації
- гідролокатор
- систему РЕБ
А як озброєння будуть зокрема іноземні ракети.
До 2024 року українські ВМС отримають тактичну групу з ракетних катерів та корветів типу Ада.
Нагадаємо, контракт на постачання турецьких корветів для ВМСУ було укладено 18 грудня 2020 року. У Міноборони заявляли, що будівництво ракетних корветів виконуватиметься за формулою 50 на 50. В Україні планувалося виготовити обладнання корабля та озброєння, а на турецьких верфях корпус.