Незабаром побачимо готовий корпус: посол України у Туреччині про спорудження корвету Ada для ВМС України

У 2022 році корвет має надійти для подальшої добудови на українських підприємствах.

Надзвичайний та уповноважений посол України у Туреччині Василь Боднар розповів про хід будівництва корветів для Військово-морських сил України. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свободі.

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Будівництво першого корвету йде з випередженням графіка. У наступному році корпус корабля буде відправлений в Україну для подальшого будівництва. Також ведуться переговори з турками про те, щоб у ньому використовувалося більше українських комплектовань.

"Зараз за цією роботою стежать наші фахівці. Можна навіть говорити про те, що будівництво йде з певним випередженням графіків, тому ми сподіваємося, що скоро побачимо вже весь зібраний корпус. І, як було домовлено, частину нашого обладнання буде змонтовано на цей корвет". Тобто в 2022 році ми сподіваємося вже побачити майже готовий продукт", — розповів Боднар.

Також ведуться переговори з Туреччиною щодо можливості спільного перегляду військово-транспортного літака Ан-178. Це одна з головних тем у співпраці аерокосмічної галузі.

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Основні характеристики корабля:

водотоннажність — 1 524 т (стандартна), 2 032 т (повна);

довжина — 99 м;

ширина — 14,4 м;

швидкість ходу — 15-30 вузлів;

осадження — 3,6 м;

дальність плавання — 3 500 миль;

екіпаж — 93 + 13 дод. місць.;

автономність плавання: 10-21 день.

Нагадаємо, що у вересні була інформація, що турецька компанія STM не планує локалізувати виробництво корветів в Україні. Про це стверджувала директорка "Клівера" Оксана Врубльовська, яка очолює Військово-морський підкластер "Морського кластера України".

У Міноборони заявляли, що будівництво ракетних корветів здійснюватиметься за формулою 50 на 50. В Україні планувалося виготовити обладнання корабля та озброєння, а на турецьких верфях корпус.

Контракт на постачання турецьких корветів для ВМСУ було укладено 18 грудня 2020 року.