"Локалізація не планується": на заводі Ada не в курсі про виробництво корветів в Україні

У Міноборони стверджували, що виробляти корвети будуть за формулою 50/50. У Туреччині корпус, а в Україні — оснащення й озброєння.

Турецька компанія STM, яка займається виробництвом корветів для України, не планує локалізувати виробництво на території країни. Про це в інтерв'ю для "ОПК" розповіла директорка приватної компанії "Клівер" Оксана Врублевська.

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Оксана Врублевська також є главою Військово-морського подкластера, який входить до складу "Морського кластеру України", що об'єднує понад 10 державних і приватних підприємств.

За словами директорки, під час поїздки до Туреччини, вона відвідала компанію, яка поставлятиме ракетні катери типу Ada. Там сказали, що вони здивовані питанням про локалізацію виробництва.

"Пару тижнів тому я в Туреччині відвідала компанію, яка поставлятиме корвети в Україну з метою дізнатися більше про ймовірну участь українських підприємств у локалізації виробництва. Хочу сказати, що я дуже здивувала турецьку сторону своїм питанням про локалізацію. Вони поки що не планують ніякої локалізації. Поки така ідея не доведена до свідомості постачальників корвета", — розповіла Врублевська.

Вона також додала, що українські підприємства могли б приєднається до програми з виконання контракту на корвети Ada.

Відзначимо, що раніше в Міноборони заявляли, що будівництво ракетних корветів виконуватимуться за формулою 50 на 50. В Україні планувалося виготовити оснащення корабля й озброєння, а на турецьких верфях — корпус.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли, що озброювати корвети планують американським озброєнням. У кінці липня стало відомо, що для корабля вже зварили частину конструкцій і сталь.

18 грудня 2020 був укладений контракт із закупівлі турецьких корветів для ВМС України.