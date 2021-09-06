"Локализация не планируется": на заводе Ada не в курсе о производстве корветов в Украине

В Минобороны утверждали, что производить корветы будут по формуле 50/50. В Турции корпус, а в Украине — оснащение и вооружение.

Турецкая компания STM, которая занимается производством корветов для Украины не планирует локализировать производство на территории страны. Об этом в интервью для "ОПК" рассказала директор частной компании "Кливер" Оксана Врублевская.

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Оксана Врублевская также является главой Военно-морского подкластера, который входит в состав "Морского кластера Украины", объединяющего более 10 государственных и частных предприятий.

По словам директора, во время поездки в Турцию, она посетила компанию, которая будет поставлять ракетные катера типа Ada. Там сказали, что они удивлены вопросом о локализации производства.

"Пару недель назад, я в Турции посетила компанию, которая будет поставлять корветы в Украину с целью узнать больше о вероятном участии украинских предприятий в локализации производства. Хочу сказать, что я очень удивила турецкую сторону своим вопросом о локализации. Они пока что не планируют никакой локализации. Пока такая идея не доведена до сознания поставщиков корвета", — рассказала Врублевская.

Она также добавила, что украинские предприятия могли бы присоединится к программе по выполнению контракта на корветы Ada.

Отметим, что ранее в Минобороны заявляли, что строительство ракетных корветов будут выполняться по формуле 50 на 50. В Украине планировалось изготовить оснащение корабля и вооружение, а на турецких верфях — корпус.

Напомним, в Минобороны рассказали, что вооружать корветы планируют американским вооружением. В конце июля стало известно, что для корабля уже сварили часть конструкций и сталь.

18 декабря 2020 был заключен контракт по закупке турецких корветов для ВМСУ.