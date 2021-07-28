Нарезана сталь, сварена часть конструкций: в Турции строят корветы класса Ada для ВМСУ (фото)

Сборка корпуса корабля будет полностью выполнена на турецких предприятиях, а вооружение и внутренние компоненты изготовят на украинских предприятиях.

В Турции продолжается строительство первого корвета класса Ada для Военно-морских сил Украины. Все сроки по строительству соблюдаются. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

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По словам министра, работы стартовали еще в январе 2021 году, в них принимают участие украинские специалисты. На данный момент завершено нарезку стали и сварили 6 отсеков будущего корабля.

[ + – ] Ход строительства корвета Ada Фото: Минобороны Украины

Указывается, что строительство будет выполнено по формуле 50 на 50. Половина работ на турецких предприятиях, а 50% на украинских, с поддержкой турецких специалистов. В Турции построят корпус, а в Украине — всю внутреннюю часть, включая вооружение. Все последующие 3 судна будут полностью изготовляться на украинских предприятиях.

Корвет по плану должен выйти на госиспытания в 2023 году.

"Эти боевые корабли в перспективе значительно усилят оборону Украины в Азово-Черноморском регионе и позволят быть взаимосовместимыми со странами-членами НАТО", — заявил Андрей Таран.

Напомним, в день ВМС Украины Владимир Зеленский анонсировал построение корвета до конца 2023 года.

Бывший замначальника штаба ВМСУ заявил, что корветы Ada на данный момент не актуальны. К их постройке стоило бы приступать после создания "москитного флота", поэтому сейчас их строительство идет в разрез со Стратегией развития флота до 2035 года.

18 декабря 2020 был заключен контракт по закупке турецких корветов для ВМСУ. Позднее стало известно, что Минобороны Украины выделило первые 3,8 млрд для строительства корветов.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин разбирался, зачем Украине достраивать корвет "Владимир Великий" за 8 млрд гривен.