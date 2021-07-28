Нарізана сталь, зварена частина конструкцій: в Туреччині будують корвети класу Ada для ВМСУ (фото)

Збирання корпусу корабля буде повністю здійснене на турецьких підприємствах, а озброєння та внутрішні компоненти виготовлять на українських підприємствах.

У Туреччині триває будівництво першого корвета класу Ada для Військово-морських сил України. Усі терміни з будівництва дотримуються. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

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За словами міністра, роботи стартували ще в січні 2021 року, в них беруть участь українські фахівці. Наразі завершили нарізку сталі та зварили 6 відсіків майбутнього корабля.

[ + – ] Хід будівництва корвета Ada Фото: Минобороны Украины

Вказується, що будівництво буде виконане за формулою 50 на 50. Половина робіт на турецьких підприємствах, а 50% на українських, з підтримкою турецьких фахівців. У Туреччині побудують корпус, а в Україні — всю внутрішню частину, враховуючи озброєння. Усі наступні 3 судна будуть повністю виготовлятися на українських підприємствах.

Корвет за планом повинен вийти на держвипробування в 2023 році.

"Ці бойові кораблі в перспективі значно посилять оборону України в Азово-Чорноморському регіоні та дозволять бути взаємосумісними з країнами-членами НАТО", — заявив Андрій Таран.

Нагадаємо, в день ВМС України Володимир Зеленський анонсував побудову корвета до кінця 2023 року.

Колишній заступник начальника штабу ВМСУ заявив, що корвети Ada наразі не актуальні. Їхнє будівництво варто було б починати після створення "москітного флоту", тому зараз їх будівництво йде в розріз зі Стратегією розвитку флоту до 2035 року.

18 грудня 2020 був укладений контракт із закупівлі турецьких корветів для ВМС України. Пізніше стало відомо, що Міноборони України виділило перші 3,8 млрд для будівництва корветів.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін розбирався, навіщо Україні добудовувати корвет "Володимир Великий" за 8 млрд гривень.