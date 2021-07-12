Непотрібні для флоту. Колишній заступник начальника штабу ВМСУ про турецькі корвети Ada для армії

Для військово-морських сил до закупівлі корветів варто було б приступати після створення "москітного флоту", тому наразі це йде в розріз зі Стратегією розвитку флоту до 2035 року.

Експерт "Центру оборонних стратегій", колишній заступник начальника штабу ВМСУ, капітан 1 рангу запасу Андрій Риженко в інтерв'ю для "Флот-2017" розповів, чому турецькі корвети не зовсім підходять під потреби моряків.

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За словами Риженка, разом з добудовою "Володимира Великого" було вирішено купити турецькі Ada для Військово-морських сил. Він виділив три моменти, які роблять корвети не потрібними для армії:

вартість

невиконання першого етапу Стратегії розвитку флоту

відсутність бази для корвета

Ціна одного корвета становить 350 млн доларів і має 8 крилатих ракет, як і в катера. Але при цьому катер коштує 60 млн доларів. Наразі на їхню покупку йде майже весь бюджет ВМС України — 3 млрд гривень.

[ + – ] Андрій Риженко

Військово-морські сили ще не виконали завдання першого етапу, який повинен забезпечити захист з моря.

Корвет ніде розмістити, до їхньої закупівлі потрібно було приступати на 2-3 етапі впровадження Стратегії, створивши кістяк "москітного флоту".

Центр оборонних стратегій — це неурядова, неприбуткова аналітична організація. Вони розробляють стратегії і рішення для зміцнення оборони України.

Нагадаємо, 18 грудня 2020 був укладений контракт із закупівлі турецьких корветів для ВМС України. Пізніше стало відомо, що Міноборони України виділило перші 3,8 млрд для будівництва корветів. Контрактом передбачається спорудження 5 корветів.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін розбирався, навіщо Україні добудовувати корвет "Володимир Великий" за 8 млрд гривень.