Скоро увидим готовый корпус: посол Украины в Турции о сооружении корвета Ada для ВМС Украины

В 2022 году корвет должен поступить для дальнейшей достройки на украинских предприятиях.

Чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал о ходе строительстве корветов для Военно-морских сил Украины. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свободе".

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Строительство первого корвета идет с опережением графика. В следующем году корпус корабля отправят в Украину для дальнейшего строительства. Также ведутся переговоры с турками о том, чтобы в нем использовалось больше украинских комплектующих.

"Сейчас за этой работой следят наши специалисты. Можно даже говорить о том, что строительство идет с определенным опережением графиков, поэтому мы надеемся, что скоро увидим уже весь собранный корпус. И, как было договорено, часть нашего оборудования будет смонтирована на этот корвет. То есть в 2022 году мы надеемся уже увидеть почти готовый продукт", — рассказал Боднар.

Также ведутся переговоры с Турцией о возможности совместного просмотра военно-транспортного самолета Ан-178. Это одна из главных тем в сотрудничестве аэрокосмической сферы.

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Основные характеристики корабля:

Водоизмещение — 1524 т (стандартное), 2032 т (полное)

Длина — 99 м;

Ширина — 14,4 м;

Скорость хода – 15-30 узлов;

Осадка – 3,6 м;

Дальность плавания — 3500 миль;

Экипаж — 93 + 13 доп. мест.;

Автономность плавания: 10-21 день.

Напомним, в сентябре была информация, что турецкая компания STM не планирует локализировать производство корветов в Украине. Об этом утверждала директор "Кливера" Оксана Врублевская, которая возглавляет Военно-морской подкластер "Морского кластера Украины".

В Минобороны заявляли, что строительство ракетных корветов будут выполняться по формуле 50 на 50. В Украине планировалось изготовить оснащение корабля и вооружение, а на турецких верфях — корпус.

Контракт на поставку турецких корветов для ВМСУ был заключен 18 декабря 2020 года.