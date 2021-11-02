Подготовка к украинским Ada. Моряки ВМСУ стажируются на турецком корвете (фото)

Формировать экипаж в Военно-морских силах начали в конце лета. Стать членами судна могут стать как действующие военные, так и гражданские, желающие стать моряками.

Бойцы Военно-морских сил Украины проходят стажировку на турецком корвете типа ADA TCG Kinaliada. Об этом сообщает Минобороны Турции.

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Формирование экипажа для первого корвета типа Ада началось в конце лета. Сначала военные проходили курс теоретической подготовки, а затем перейдут к обучению уже по конкретной специализации на корабле.

Фото: Twitter | @tcsavunma

В экипаж будущего корвета набирают как военнослужащих ВМС, так и всех желающих, кто хочет стать военным моряком. Ныне, по словам украинского посла в Турции, строительство корпуса первого корвета идет с опережением графика. В следующем году Ада поставят в Украину для завершения строительства.

Фото: Twitter | @tcsavunma

Корвет получит:

комплексы ПВО малой дальности

современную систему боевого управления

навигацию

радиолокационную станцию

гидролокатор

систему РЭБ

А в качестве вооружения будут, в том числе иностранные ракеты.

К 2024 году Украинские ВМС получат тактическую группу из ракетных катеров и корветов типа Ада.

Напомним, контракт на поставку турецких корветов для ВМСУ был заключен 18 декабря 2020 года. В Минобороны заявляли, что строительство ракетных корветов будут выполняться по формуле 50 на 50. В Украине планировалось изготовить оснащение корабля и вооружение, а на турецких верфях — корпус.