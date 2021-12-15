Перший корвет типу Ada для ВМС України готовий на 80%, — Неїжпапа

Наступного року корабель прибуде в Україну на добудову, а вже у 2023 році в Туреччині закладуть другий корвет для українського флоту.

Командувач Військово-морських сил контрадмірал Олексій Неїжпапа розповів про перебіг будівництва першого корвету для ВМС України типу Ada. Про це повідомляє АрміяInform.

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Президент України затвердив остаточну стратегію розвитку Військово-Морських Сил України до 2036 року. У її межах передбачається посилення флоту корабля. Наразі в Туреччині будують перший корвет типу Ada. Його готовність становить 75-80%.

"У першому кварталі наступного року корпус корвета буде готовий, а до кінця 2022-го корабель з деяким оснащенням відбуксують в Україну на добудову. У 2023 році на ньому буде встановлено остаточне обладнання, озброєння та розпочнуться державні випробування", — розповів Неїжпапа.

Другий корвет, за словами контрадмірала, буде закладено в Туреччині у 2023 році.

Як повідомлялося раніше, Міноборони України планує придбати європейський комплекс протиповітряної оборони VL MICA для корветів. Цей зенітно-ракетний комплекс розроблений для корветів та фрегатів ближньої морської бази. Вона здатна вести вогонь з відривом до 20 км.

[ + – ] Корвет Ada для ВМС Пакистану Фото: Turkey's Presidency of Defence Industries

Основні характеристики корабля:

Водотоннажність — 1524 т (стандартна), 2032 т (повна);

Довжина — 99 м;

Ширина — 14,4 м;

Швидкість ходу – 15-30 вузлів;

Опад – 3,6 м;

Дальність плавання – 3500 миль;

Екіпаж — 93 + 13 дод. місць.;

Автономність плавання: 10-21 день.

Нагадаємо, українські моряки вже стажуються в Туреччині на корветі Ada. На початку листопада заявлялося, що будівництво корабля йде з випередженням.