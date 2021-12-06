Україна закупить європейське ППО для нового корвету Ada ВМСУ, — ЗМІ (фото)
Ракета зенітно-ракетного комплексу зможе уражати різні цілі в радіусі 20 км і на висоті до 9 км.
Міністерство оборони може підписати з європейською компанією MBDA контракт на поставку комплексу протиповітряної оборони VL MICA. Про це стало відомо агентству Defense Express.
Повідомляється, що минулого тижня відбулася зустріч, на якій були представники Міноборони та розробники ППО з ракетами. Комплекс можуть придбати для корвету типу Ada, який нині будує Туреччина для Військово-Морських Сил України. Контракт, за даними видання, можуть підписати вже до кінця року, а його сума становитиме 30-40 млн євро.
У Міноборони вже заявляли, що європейці готові продати комплекс для України, а зараз йдеться про фіналізацію всіх деталей контракту з MBDA. Обговорюється питання тимчасових меж постачання, а також усіх компонентів комплексу. Встановлення комплексу ЗРК відбуватиметься вже в Україні, а не на турецьких верфях.
VL MICA — це зенітно-ракетний комплекс, розроблений компанією MBDA. Його створювали спеціально для корветів і фрегатів ближньої морської зони. В його основі знаходиться ракета VL MICA, яка може бути з двома варіантами головок наведення — інфрачервоною та активною радіолокаційною. Основні характеристики ракет:
- дальність ураження — 20 км;
- максимальна висота цілі — 9 км;
- може знищувати цілі зі швидкістю до 3 махів (3 675 км/год).
При цьому зараз MBDA ведуть розробку над новою ракетою у складі цієї системи, але зі збільшеною вдвічі дальністю ураження. Ймовірно, Україна закупить спочатку наявний варіант, а згодом і нову розробку. Ракету нового покоління у серійне виробництво пустять у 2026 році, а перший корвет ВМС України має отримати на два роки раніше.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, всі катери "Гюрзи" та "Кентаври" оснастять британськими ракетами Brimstone. Ракети планують поставити на 20 платформ.
Згідно з британським кредитом, половина виділених коштів має піти на купівлю британських послуг і товарів. На ці гроші планується закупити два протимінні тральщики, побудувати фрегат і ракетні катери, а також придбати озброєння.