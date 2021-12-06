Україна закупить європейське ППО для нового корвету Ada ВМСУ, — ЗМІ (фото)

Ракета зенітно-ракетного комплексу зможе уражати різні цілі в радіусі 20 км і на висоті до 9 км.

Міністерство оборони може підписати з європейською компанією MBDA контракт на поставку комплексу протиповітряної оборони VL MICA. Про це стало відомо агентству Defense Express.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Повідомляється, що минулого тижня відбулася зустріч, на якій були представники Міноборони та розробники ППО з ракетами. Комплекс можуть придбати для корвету типу Ada, який нині будує Туреччина для Військово-Морських Сил України. Контракт, за даними видання, можуть підписати вже до кінця року, а його сума становитиме 30-40 млн євро.

У Міноборони вже заявляли, що європейці готові продати комплекс для України, а зараз йдеться про фіналізацію всіх деталей контракту з MBDA. Обговорюється питання тимчасових меж постачання, а також усіх компонентів комплексу. Встановлення комплексу ЗРК відбуватиметься вже в Україні, а не на турецьких верфях.

[ + – ] Ракета з інфрачервоною та активною радіолокаційною головкою наведення

VL MICA — це зенітно-ракетний комплекс, розроблений компанією MBDA. Його створювали спеціально для корветів і фрегатів ближньої морської зони. В його основі знаходиться ракета VL MICA, яка може бути з двома варіантами головок наведення — інфрачервоною та активною радіолокаційною. Основні характеристики ракет:

дальність ураження — 20 км;

максимальна висота цілі — 9 км;

може знищувати цілі зі швидкістю до 3 махів (3 675 км/год).

[ + – ] Комплекс ППО здатний уражати різні цілі

При цьому зараз MBDA ведуть розробку над новою ракетою у складі цієї системи, але зі збільшеною вдвічі дальністю ураження. Ймовірно, Україна закупить спочатку наявний варіант, а згодом і нову розробку. Ракету нового покоління у серійне виробництво пустять у 2026 році, а перший корвет ВМС України має отримати на два роки раніше.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, всі катери "Гюрзи" та "Кентаври" оснастять британськими ракетами Brimstone. Ракети планують поставити на 20 платформ.

Згідно з британським кредитом, половина виділених коштів має піти на купівлю британських послуг і товарів. На ці гроші планується закупити два протимінні тральщики, побудувати фрегат і ракетні катери, а також придбати озброєння.