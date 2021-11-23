Фрегат і ракетні катери: подробиці кредиту Британії для розвитку ВМС України (фото)

Угода передбачає виділення 1,7 млрд фунтів стерлінгів на купівлю та будівництво як кораблів, так і озброєння для українського флоту.

Міністерство закордонних справ Великобританії опублікувало рамкову угоду між Сполученим королівством та Україною щодо надання кредиту на 1,7 млрд фунтів для розвитку Військово-морських сил України.

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Угода передбачає:

закупівлю 2 протимінних тральщиків Sandown;

спільну розробку 8 ракетних кораблів;

будівництво фрегату;

постачання та модернізацію озброєння для українського флоту;

модернізацію інфраструктури флоту.

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Кредит видають під 2,6% річних, а оплачуватимуть його в одній із трьох валют — євро, долари чи фунти стерлінгів. За потреби ліміт у 1,7 млрд може бути перевищений. Але водночас 50% коштів мають витратити на закупівлі британських товарів і послуг.

Зазначимо, що розробкою ракетних кораблів із британської сторони займається Babcock International Group. Було розкрито ймовірний дизайн суден і деякі характеристики. Зокрема, вони можуть бути довжиною 85 метрів і мати водотоннажність 1 900 тонн, що вкрай нетипово для кораблів такого класу. А як озброєння буде 8 протикорабельних ракет і 76-мм гармата.

[ + – ] Імовірний дизайн катера Фото: Harry Lye

Рівень локалізації кораблів має бути на рівні 80%.

[ + – ] Тральщики Sandown Фото: Royal Navy

ВМС України вже розпочали набір для екіпажів майбутніх протимінних тральщиків типу Sandown. Вони надійдуть на озброєння наприкінці наступного року. До складу членів екіпажів входить 45 військових.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що ВМС України веде переговори щодо купівлі протимінних кораблів у Британії. Також із жовтня розпочалася підготовка моряків до тральщиків. Їх навчають у межах місії ORBITAL.