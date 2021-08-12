МОУ заявило про плани добудувати легкий фрегат "Володимир Великий" для заміни "Гетьмана Сагайдачного"

На реалізацію ідеї в цілому буде потрібно знайти не менше 8 мільярдів гривень, у які навіть не входить закупівля боєкомплекту.

Міністерство оборони України знову заявило про намір добудувати корабель "Володимир Великий" як заміну флагмана "Гетьман Сагайдачний". Про це в четвер, 12 серпня, пише Defense Express.

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У четвер міністр оборони України Андрій Таран заявив, що підконтрольне йому відомство та Генеральний штаб ЗСУ "опрацьовують питання добудови корабля класу "фрегат", щоб замінити "Гетьмана Сагайдачного".

У пресслужбі Міноборони при цьому розповіли, що витрати на цей корабель склали вже 569 мільйонів гривень.

Фото: Defense Express

Готовність конструкцій "Володимира Великого" становить 17%, елементи його корпусу до сих пір перебувають на території колишнього ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод".

На реалізацію ідеї загалом потрібно знайти не менше 8 мільярдів гривень, у які навіть не входить закупівля боєкомплекту.

Як стало відомо на початку лютого, Міноборони хоче добудувати корабель проекту 58250 "Володимир Великий" як легкий фрегат, що замінить "Гетьмана Сагайдачного".

Перевага ідеї в тому, що корабель проекту 58250 матиме водотоннаж на рівні 2 650 тонн, і завдяки цьому параметру "Володимир Великий" буде чимось між корветом і фрегатом.

Фото: Defense Express

У такому випадку є причини добудовувати флагманський корабель проекту 58250 саме як фрегат ближньої морської зони. Подібні фрегати стоять на озброєнні в країнах, які мають схожу з Україною необхідність захисту кордонів.

Мінуси такої ідеї — наша країна зможе почати добудову "Володимира Великого" не раніше споруди чотирьох корветів типу Ada для ВМС України. Вітчизняні суднобудівники давно не будували великі кораблі для національного флоту, їм потрібно відновлювати навички.

Зараз секції корпусу першого корабля проекту 58250 з оголошеною готовністю корпусу на рівні 80% і загальної готовністю — 32% перебувають на "Чорноморському суднобудівному заводі", який нині вважається банкрутом. Урятувати ці секції звідти — технічно непросто.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін розбирався, навіщо Україні добудовувати корвет "Володимир Великий" за 8 млрд гривень.

Як повідомлялося раніше, основним ударним протикорабельним озброєнням на бойових корветах класу Ada в складі Військово-морських сил України, які побудує Туреччина, стане американський комплекс RGM-28 Harpoon, а проти ворожих човнів є намір використовувати 324-міліметрові торпедні апарати з протичовновими торпедами MU90 Impact.