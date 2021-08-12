МОУ заявило о планах достроить легкий фрегат "Владимир Великий" для замены "Гетмана Сагайдачного"

На реализацию идеи в целом потребуется найти не менее 8 миллиардов гривен, в которые даже не входит закупка боекомплекта.

Министерство обороны Украины вновь заявило о намерении достроить корабль "Владимир Великий" в качестве замены флагмана "Гетман Сагайдачный". Об этом в четверг, 12 августа, пишет Defense Express.

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В четверг министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что подконтрольное ему ведомство и Генеральный штаб ВСУ "прорабатывают вопрос достройки корабля класса "фрегат", чтобы заменить "Гетман Сагайдачный".

В пресс-службе Минобороны при этом рассказали, что затраты на этот корабль составили уже 569 миллионов гривен.

Фото: Defense Express

Готовность конструкций "Владимира Великого" составляет 17%, элементы его корпуса до сих пор находятся на территории бывшего ПАО "Черноморский судостроительный завод".

На реализацию идеи в общем потребуется найти не менее 8 миллиардов гривен, в которые даже не входит закупка боекомплекта.

Как стало известно в начале февраля, Минобороны хочет достроить корабль проекта 58250 "Владимир Великий" в качестве легкого фрегата, который заменит "Гетмана Сагайдачного".

Преимущество идеи в том, что корабль проекта 58250 будет иметь водозамещение на уровне 2 650 тонн, и благодаря этому параметру "Владимир Великий" будет чем-то между корветом и фрегатом.

Фото: Defense Express

В таком случае есть причины достраивать флагманский корабль проекта 58250 именно как фрегат ближней морской зоны. Подобные фрегаты стоят на вооружении в странах, которые имеют схожие с Украиной необходимость защиты границ.

Минусы такой идеи — наша страна сможет начать достройку "Владимира Великого" не ранее постройки четырех корветов типа Ada для ВМС Украины. Отечественные кораблестроители корабли давно не строили большие корабли для национального флота, им нужно восстанавливать навыки.

Сейчас секции корпуса первого корабля проекта 58250 с объявленной готовностью корпуса на уровне 80% и общей готовностью — 32% находятся на "Черноморском судостроительном заводе", который ныне считается банкротом. Спасти эти секции оттуда — технически непросто.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин разбирался, зачем Украине достраивать корвет "Владимир Великий" за 8 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, основным ударным противокорабельным вооружением на боевых корветах класса Ada в составе Военно-морских сил Украины, которые построит Турция, станет американский комплекс RGM-28 Harpoon, а против вражеских лодок намерены использовать 324-миллиметровые торпедные аппараты с противолодочными торпедами MU90 Impact.