До 80%: в "Укроборонпромі" назвали рівень локалізації британських кораблів для ВМСУ

Наразі активно проводяться роботи над технічним завданням для суден. Раніше повідомлялося, що їх можуть озброїти британськими ракетними комплексами.

Глава управління суднобудівництва і морської техніки "Укроборонпрому" Вадим Чабан в інтерв'ю для "Оборонно-промисловому кур'єру" розповів про будівництво британських кораблів для Військово-морського флоту України.

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За словами Чабана, завдання британців — 20% виробництва на території Королівства, інші 80 повинні бути локалізовані в Україні.

"Зважаючи на те, що вони тільки зараз почали напрацьовувати технічні завдання, і плюс вони багато чого відкрили після візиту в Україну, я думаю, що кінцева цифра буде близько 80% локалізації в нас", — розповів чиновник.

Він також додав, що на цьому етапі необхідно створити точне технічне завдання і робочу документацію. Ймовірно, локалізувати виробництво будуть на заводі "Нібулон", але остаточного рішення в Міноборони ще не ухвалили.

Чабан наголосив, що в Україні багато підприємств, здатних будувати військові кораблі, але в той же час самостійно жоден із заводів цього зробити не зможе ні корвет, ні крейсер.

Нагадаємо, Зеленський підписав секретний указ про розвиток ВМС України до 2031 року.

Раніше стало відомо, що перші два кораблі будуть побудовані на верфі Babcock, а їхньою основою стане платформа P50U. Озброять кораблі британськими ракетними комплексами "повітря-повітря".