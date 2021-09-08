До 80%: в "Укроборонпроме" назвали уровень локализации британских кораблей для ВМСУ

На данный момент активно ведутся работы над техническим заданием для суден. Ранее сообщалось, что их могут вооружить британскими ракетными комплексами.

Глава управления судостроительства и морской техники "Укроборонпрома" Вадим Чабан в интервью для "Оборонно-промышленному курьеру" рассказал о строительстве британских кораблей для Военно-морского флота Украины.

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По словам Чабана, задание британцев — 20% производства на территории Королевства, остальные 80 должны быть локализированы в Украине.

"Глядя на то, что они только сейчас начали нарабатывать технические задания, и плюс они много чего открыли после визита в Украину, я думаю, что конечная цифра будет около 80% локализации у нас", — рассказал чиновник.

Он также добавил, что на данном этапе необходимо создать точное техническое задание и рабочую документацию. Вероятно, локализировать производство будут на заводе "Нибулон", но окончательного решения в Минобороны еще не приняли.

Чабан подчеркнул, что в Украине много предприятий, способных строить военные корабли, но в то же время самостоятельно ни один из заводов этого сделать не сможет ни корвет, ни крейсер.

Напомним, Зеленский подписал секретный указ о развитии ВМС Украины до 2031 года.

Ранее стало известно, что первые два корабля будут построены на верфи Babcock, а их основой станет платформа P50U. Вооружат корабли британскими ракетными комплексами "воздух-воздух".