Британия вооружит своими ракетами корабли, строящийся для ВМС Украины (видео)

В рамках проекта планируется постройка первых двух суден в Соединенном Королевстве на верфи Babcock. Также стала известна платформа будущих суден.

Атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине Тим Вудз рассказал подробности новых военных кораблей, которые делают на британских заводах в интервью для Радио Свобода.

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По словам посла, в основу катеров должны взять платформу P50U. В будущих вариантах возможна установка украинского ракетного комплекса "Нептун", но из-за своих габаритов он пока не вмещается. Исходя из этого на данный момент рассматривается установка британского ракетного комплекса класса "воздух-воздух".

"Работа над усовершенствованием катеров и вооружения на них будет вестись постепенно. В наших планах — возможность установки на них "Нептун". Первые катера действительно будут британские ракеты. Но в перспективе мы планируем размещать там отечественное оснащение", — рассказал Вудз.

Однако атташе не стал уточнять, о каком именно комплексе идет речь. Издание Defense Express пишет, что у британцев нет противокорабельных ракет морского базирования. Единственным известным проектом является Sea Eagle, который разрабатывался в 1980-х годах. Его дальность составляла 110 км. И то проект не получил морской версии, проиграв американским Harpoon.

Разработка над суднами все еще ведется. Первые два корабля будет строить британское оборонное предприятие Babcock, остальные — в Украине. Проект реализуется в рамках подписанного меморандума с Британией на 1,25 млрд фунтов.

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Напомним, ранее в СМИ появились названия кораблей, которые Королевский флот Британии может передать Украине — это HMS Ramsy и HMS Blyth.

Отметим, что патрульные катера Island также получат иностранное вооружение. На одном из кораблей установят американские ракеты и артсистемы.

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