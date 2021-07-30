Названы корабли, которые Британия может передать для ВМС Украины (фото)
Перед отправкой в Украину корабли пройдут техобслуживание и модернизацию, их могут списать уже в начале следующего месяца.
Королевский флот Великобритании может уже 4 августа списать два тральщика, которые будут переданы Военно-морским силам Украины. Об этом пишет издание, специализирующейся на флоте Navy Lookout в Twitter.
По информации издания, HMS Ramsy и HMS Blyth будут почти точно переданы Украины, а компания Babcock займется их техобслуживанием, модернизацией и дополнительным оснащением.
Минные тральщики могут выполнять задачи не только связанные с минами, но и патрулировать, обеспечивать морскую охрану и давать важный командный опыт для многих младших офицеров.
Характеристики корабля:
- Водоизмещение — 450 тонн;
- Длина — 52,6 метра;
- Ширина — 10,5 метров;
- Осадка — 2,4 метра;
- Скорость — до 13 узлов на дизельной тяге и до 6,5 на электрической;
- Экипаж — 34 человека;
- Вооружение — три пулемета калибром 12,7 мм.
В издании также сообщили, что если информация подтвердится, то в ВМС Британии останется 11 противоминных тральщиков.
Напомним, в апреле 2021 года в СМИ сообщали, что Украина ведет переговоры о покупке противоминных кораблей у Великобритании. Купить судна планировалось за счет кредита Британии, выделенные на развитие украинских ВМС.
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