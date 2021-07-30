Названо кораблі, які Британія може передати для ВМС України (фото)

Перед відправкою в Україну кораблі пройдуть техобслуговування і модернізацію, їх можуть списати вже на початку наступного місяця.

Королівський флот Великобританії може вже 4 серпня списати два тральники, які будуть передані Військово-морським силам України. Про це пише видання, що спеціалізується на флоті Navy Lookout, у Twitter.

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За інформацією видання, HMS Ramsy і HMS Blyth будуть майже точно передані Україні, а компанія Babcock займеться їх технічним обслуговуванням, модернізацією і додатковим оснащенням.

Мінні тральники можуть виконувати завдання, не тільки пов'язані з мінами, а й патрулювати, забезпечувати морську охорону і давати важливий командний досвід для багатьох молодших офіцерів.

[ + – ] HMS Blyth Фото: Navy Lookout

Характеристики корабля:

Водотоннажність — 450 тонн;

Довжина — 52,6 метри;

Ширина — 10,5 метрів;

Осадка — 2,4 метри;

Швидкість — до 13 вузлів на дизельній тязі і до 6,5 на електричній;

Екіпаж — 34 людини;

Озброєння — три кулемети калібром 12,7 мм.

У виданні також повідомили, що якщо інформація підтвердиться, то в ВМС Британії залишиться 11 протимінних тральників.

Нагадаємо, у квітні 2021 року в ЗМІ повідомляли, що Україна веде переговори про покупку протимінних кораблів у Великобританії. Придбати судна планували за рахунок кредиту Британії, виділеного на розвиток українських ВМС.

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