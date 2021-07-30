Названо кораблі, які Британія може передати для ВМС України (фото)
Перед відправкою в Україну кораблі пройдуть техобслуговування і модернізацію, їх можуть списати вже на початку наступного місяця.
Королівський флот Великобританії може вже 4 серпня списати два тральники, які будуть передані Військово-морським силам України. Про це пише видання, що спеціалізується на флоті Navy Lookout, у Twitter.
За інформацією видання, HMS Ramsy і HMS Blyth будуть майже точно передані Україні, а компанія Babcock займеться їх технічним обслуговуванням, модернізацією і додатковим оснащенням.
Мінні тральники можуть виконувати завдання, не тільки пов'язані з мінами, а й патрулювати, забезпечувати морську охорону і давати важливий командний досвід для багатьох молодших офіцерів.
Характеристики корабля:
- Водотоннажність — 450 тонн;
- Довжина — 52,6 метри;
- Ширина — 10,5 метрів;
- Осадка — 2,4 метри;
- Швидкість — до 13 вузлів на дизельній тязі і до 6,5 на електричній;
- Екіпаж — 34 людини;
- Озброєння — три кулемети калібром 12,7 мм.
У виданні також повідомили, що якщо інформація підтвердиться, то в ВМС Британії залишиться 11 протимінних тральників.
Нагадаємо, у квітні 2021 року в ЗМІ повідомляли, що Україна веде переговори про покупку протимінних кораблів у Великобританії. Придбати судна планували за рахунок кредиту Британії, виділеного на розвиток українських ВМС.
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