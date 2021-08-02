Британія озброїть своїми ракетами кораблі, що будуються для ВМС України (відео)

У рамках проекту планується будівництво перших двох суден у Сполученому Королівстві на верфі Babcock. Також стала відома платформа майбутніх суден.

Аташе з питань оборони посольства Великобританії в Україні Тім Вудз розповів подробиці нових військових кораблів, які роблять на британських заводах в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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За словами посла, в основу катерів повинні взяти платформу P50U. У майбутніх варіантах можлива установка українського ракетного комплексу "Нептун", але через свої габарити він поки не вміщається. Виходячи з цього наразі розглядається установка британського ракетного комплексу класу "повітря-повітря".

"Робота над удосконаленням катерів і озброєння на них буде проводитися поступово. У наших планах — можливість установки на них "Нептун". Перші катери дійсно будуть британські ракети. Але в перспективі ми плануємо розміщувати там вітчизняне оснащення", — розповів Вудз.

Однак, аташе не став уточнювати, про який саме комплекс йдеться. Видання Defense Express пише, що в британців немає протикорабельних ракет морського базування. Єдиним відомим проектом є Sea Eagle, який розроблявся в 1980-х роках. Його дальність становила 110 км. І то проект не отримав морської версії, програвши американським Harpoon.

Розробка над суднами все ще проводиться. Перші два кораблі буде будувати британське оборонне підприємство Babcock, інші — в Україні. Проект реалізується в рамках підписаного меморандуму з Британією на 1,25 млрд фунтів.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилися назви кораблів, які Королівський флот Британії може передати Україні — це HMS Ramsy і HMS Blyth.

Зазначимо, що патрульні катери Island також отримають іноземне озброєння. На одному з кораблів встановлять американські ракети й артсистеми.

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