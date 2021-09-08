Детали засекречены: Зеленский подписал указ о развитии украинского флота до 2031 года

Ответственность за выполнение решения СНБО возлагается на секретаря Алексея Данилова. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №459/2021, которым вводится в действие решение СНБО о развитии Военно-морских сил Украины до 2031 года. Об этом сообщается на сайте президента.

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Указывается, что контроль над выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", — идется в указе.

Однако каких-либо подробностей о документе нет, он подписан под грифом "секретно". Указ вступает в действие со дня его опубликования.

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Большое плаванье. Зачем Украине достраивать корвет "Владимир Великий" за 8 млрд гривен

Напомним, по словам Зеленского, строительство военно-морской базы в Бердянске — это первый этап в строительстве большого флота. Всего будет три этапа до 2035 года. В планах у Минобороны достроить фрегат "Владимир Великий", на который требуется не меньше 8 млрд гривен.

Украина выделит до 200 млрд гривен на ракетную программу до 2031 года. Она будет финансироваться отдельной статьей в бюджете.