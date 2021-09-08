Деталі засекречені: Зеленський підписав указ про розвиток українського флоту до 2031 року

Відповідальність за виконання рішення РНБО покладається на секретаря Олексія Данілова. Указ вступає в силу від сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №459/2021, яким вводиться в дію рішення РНБО про розвиток Військово-морських сил України до 2031 року. Про це повідомляється на сайті президента.

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Вказується, що контроль над виконанням рішення Ради нацбезпеки та оборони покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 20 серпня 2021 "Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року", — йдеться в указі.

Однак, будь-яких подробиць про документ немає, він підписаний під грифом "секретно". Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Нагадаємо, за словами Зеленського, будівництво військово-морської бази в Бердянську — це перший етап у будівництві великого флоту. Усього буде три етапи до 2035 року. У планах у Міноборони добудувати фрегат "Володимир Великий", на який потрібно понад 8 млрд гривень.

Україна виділить до 200 млрд гривень на ракетну програму до 2031 року. Вона буде фінансуватися окремою статтею в бюджеті.