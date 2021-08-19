Зеленський: військово-морська база в Бердянську — перший етап будівництва великого флоту

Президент України розповів про плани відродження ВМС України аж до 2035 року і сподівається на допомогу з боку США, Великобританії та ЄС.

До 2035 року в Україні планується реалізація великої програми будівництва військово-морського флоту, заявив в інтерв'ю українським журналістам з Криму президент Володимир Зеленський, інформує пресслужба президента.

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"Що стосується військово-морського флоту, у нас є три етапи. Перший етап точно буде до 2024 року, другий вкладається до 2030 року. Третій (будівництво великого флоту) — до 2035-го", — повідомив Зеленський.

За словами глави держави, в Україні планують створити інфраструктуру для будівництва флоту і військово-морських баз, і перша база повинна бути побудована в Бердянську.

"Ідея — в підтримці цього проєкту з боку ЄС, Великобританії та США. Ми отримали повну підтримку цього проєпкту з боку Великобританії", — заявив Зеленський, додавши, що хоче обговорити розвиток ВМС України на майбутній зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Президент зазначив також, що Україна збільшує в акваторіях Чорного та Азовського морів присутність флоту союзників з країн НАТО. На його думку, розблокування чорноморського і азовського узбережжя стане частиною деокупацію Криму.

Нагадаємо, у квітні 2021 року в Україні вперше з'явилася Доктрина Військово-морських сил ЗСУ, в якій основну увагу приділено перспективним напрямкам розвитку озброєння і військової техніки ВМС ЗСУ.

Також відомо, що військова стратегія, схвалена президентом Володимиром Зеленський, передбачає, що Росія може почати повномасштабну війну проти України.

А на початку липня 2021 року Зеленський заявив, що Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корвет.