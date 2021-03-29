Нова військова доктрина. Що таке асиметрія і як вона покликана допомогти Україні

Минулого тижня Зеленський підписав указ, який визнає Росію військовим супротивником України на національному рівні. Військова стратегія, яку схвалив президент, передбачає, що РФ може почати повномасштабну війну проти України. У якості оборонних заходів озвучені і асиметричні способи боротьби.

Згідно новій військовій доктрині, це звучить так:

Всеохоплююча оборона України — це комплекс заходів, основний зміст яких полягає у… застосуванні всіх форм і способів збройної боротьби з агресором, зокрема асиметричних та інших дій для оборони України, з дотриманням принципів і норм міжнародного права.

Основними завданнями проголошуються:

"Оновлення доктрин, концепцій, планів, інших документів щодо підготовки та застосування сил оборони в частині забезпечення їх здатності швидко утворювати необхідні угруповання та розгортатися на загрозливих напрямках, вести превентивні, непередбачувані, асиметричні та інноваційні дії для нівелювання чисельної і технологічної переваги противника, виконання завдань у відриві від основних сил, використовуючи єдиний інформаційний простір;

Досягнення та підтримання спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони щодо стратегічної мобільності, ведення асиметричних, мережецентричних, багатосферних і непрямих дій, які нівелюватимуть чисельну та технологічну перевагу противника на суші, в повітрі, на морі, в інформаційному просторі та кіберпросторі".

Відразу кидається в очі заклик до нівелювання чисельної та технологічної переваги противника. Тобто, на вищому рівні влади України офіційно визнають, що у випадку повномасштабної війни на стороні РФ буде тотальна перевага, як в людському і матеріальному складі, так і в якості озброєння. У випадку конвенційного зіткнення "лоб в лоб" (симетричного), Україна не має шансів.

Але що робити, якщо конфлікт навʼязаний і немає можливості його уникнути? Асиметричний підхід до військової справи покликаний розвʼязати цю суперечність.

Що таке асиметрія на війні?

Асиметрична війна — війна між противниками, у військових силах яких є істотний дисбаланс, як в озброєнні, так і в живій силі. А також у стратегії, тактиці та організації військ. Щоб нівелювати цей дисбаланс сил, слабка сторона може вдатися до нетрадиційних і навіть неконвенціональних методів боротьби.

А саме:

Партизанська війна і тактика "вдарив і втік"

Це війна малих груп, що користуються підтримкою місцевого населення. Мета цих груп — не зламати ворога, а нанести йому настільки болючі удари, що у ворога будуть зламані воля і бажання вести подальші бойові дії.

Для забезпечення такого методу боротьби потрібна масова і легка піхота, максимально наповнена такими озброєннями як снайперські і марксменські гвинтівки, переносні протитанкові системи, переносні зенітні системи, легкий та доступний транспорт, наявність розгалуженої мережі баз, бункерів і опорних точок.

В Україні цим категоріям покликані відповідати Війська територіальної оборони. До слова, вони теж згадується у новій військовій доктрині. Те, що ТрО повинна стати одним з важливих стовпів "всеохоплюючої оборони", неодноразово підкреслюється в документі.

Я вже писав у минулому про ТрО в Україні і про те, які труднощі перед нею стоять.

Важливо

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Ненасильницький опір та психологічна війна

Йдеться про активне сприяння населення на вже окупованій території без застосування зброї. Це акти громадянської непокори, страйки, мітинги, освітлення злочинів окупантів у ЗМІ і т.д.

Це також використання слабкостей противника, непрямих дій з метою створити ситуацію паніки і плутанини. Як серед окупантів, так серед та вищих командних ешелонів противника.

Підтримка опозиційних та антиурядових рухів на території ворога

У випадку з РФ, ця підтримка має на увазі різні дії: від матеріальної та інформаційної підтримки ліберальної опозиції, до підтримки будь-яких антиурядових угруповань, як вкрай лівих, так і вкрай правих. Підтримка опозиційних лідерів думок. Підтримка сепаратистських сил, національно-визвольних рухів. Чим більше проблем буде всередині самої РФ, тим менше шансів, що вона матиме справу до військової авантюри за межами своїх кордонів.

Тероризм

Тероризм є вкрай ефективним асиметричним методом боротьби і до нього часто вдаються слабкі учасники військових дій. Але у випадку з Україною це нерелевантно, оскільки в указі президента чітко сказано: "з дотриманням принципів і норм міжнародного права".

Резюмуючи. Оскільки Україна дотримується всіх міжнародних норм і конвенції, то головним асиметричним інструментом, про який ідеться в новому документі, є ТрО України і, як наслідок, тактика герильї. А також інформаційна війна і залучення сил та служб спеціальних операцій для розширення своєї діяльності на території супротивника.

Асиметричний підхід, при грамотному використанні, здатний привести до втрати політичної волі ворога, а вплив невійськових факторів (внутрішньополітичні конфлікти) може змусити противника зупинити реалізацію своїх загарбницьких планів. Або й зовсім від них відмовитися ще до їхнього початку.