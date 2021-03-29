Новая военная доктрина. Что такое асимметрия и как она призвана помочь Украине

На прошлой неделе Зеленский подписал указ, который признает Россию военным противником Украины на национальном уровне. Военная стратегия, которую одобрил президент, предусматривает, что РФ может начать полномасштабную войну против Украины. В качестве оборонительных мер озвучены и асимметричные способы борьбы.

Согласно новой военной доктрине, это звучит так:

Всеохоплююча оборона України — це комплекс заходів, основний зміст яких полягає у . . . застосуванні всіх форм і способів збройної боротьби з агресором, зокрема асиметричних та інших дій для оборони України, з дотриманням принципів і норм міжнародного права.

Основными задачами провозглашаются:

"Оновлення доктрин, концепцій, планів, інших документів щодо підготовки та застосування сил оборони в частині забезпечення їх здатності швидко утворювати необхідні угруповання та розгортатися на загрозливих напрямках, вести превентивні, непередбачувані, асиметричні та інноваційні дії для нівелювання чисельної і технологічної переваги противника, виконання завдань у відриві від основних сил, використовуючи єдиний інформаційний простір;

Досягнення та підтримання спроможностей Збройних Сил України та інших складових сил оборони щодо стратегічної мобільності, ведення асиметричних, мережецентричних, багатосферних і непрямих дій, які нівелюватимуть чисельну та технологічну перевагу противника на суші, в повітрі, на морі, в інформаційному просторі та кіберпросторі".

Сразу бросается в глаза призыв к нивелированию численного и технологического превосходства противника. То есть, на высшем уровне власти Украины официально признают, что в случае полномасштабной войны на стороне РФ будет тотальное превосходство, как в человеческом и материальном составе, так и в качестве вооружения. В случае конвенционального столкновения "лоб в лоб"(симметричного), у Украины нет шансов.

Но что делать, если конфликт навязан и нет возможности его избежать? Асимметричный подход к военному делу призван разрешить это противоречие.

Что такое асимметрия на войне?

Асимметричная война — война между противниками, в военных силах которых есть существенный дисбаланс, как в вооружении, так и в живой силе. А также в стратегии, тактике и организации войск. Чтобы нивелировать этот дисбаланс сил, слабая сторона может прибегнуть к нетрадиционным и даже неконвенциональным методам борьбы.

А именно:

Партизанская война и тактика "ударил и убежал"

Это война малых групп, пользующихся поддержкой местного населения. Цель этих групп — не сокрушить врага, а нанести ему настолько болезненные удары, что у врага будет сломлены воля и желание вести дальнейшие боевые действия.

Для обеспечения такого метода борьбы нужна массовая и легкая пехота, максимально наводненная такими вооружениями как снайперские и марксменские винтовки, переносные противотанковые системы, переносные зенитные системы, легкий и доступный транспорт, разветвленная сеть баз, бункеров и опорных точек.

В Украине этим категориям призваны отвечать Войска территориальной обороны. К слову, они тоже упоминается в новой военной доктрине. То, что ТрО должна стать одним из важных столпов "всеохватывающей обороны", неоднократно подчеркивается в документе.

Я уже писал в прошлом о ТрО в Украине и о том, какие трудности перед ней стоят.

Важно

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Ненасильственное сопротивление и психологическая война

Подразумевается активное содействие населения на уже оккупированной территории без применения оружия. Это акты гражданского неповиновения, забастовки, митинги, освещение преступлений оккупантов в СМИ и т.д.

Это также использование слабостей противника, непрямых действий с целью создать ситуацию паники и неразберихи. Как среди оккупантов, так среди и высших командных эшелонов противника.

Поддержка оппозиционных и антиправительственных движений на территории врага

В случае с РФ, эта поддержка подразумевает различные действия: от материальной и информационной поддержки либеральной оппозиции, до поддержки любых антиправительственных группировок, как крайне левых, так и крайне правых. Поддержка оппозиционных лидеров мнений. Поддержка сепаратистских сил, национально-освободительных движений. Чем больше проблем будет внутри самой РФ, тем меньше шансов, что ей будет дело до военной авантюры за пределами своих границ.

Терроризм

Терроризм является крайне эффективным асимметричным методом борьбы и к нему часто прибегают слабые участники военных действий. Но в случае с Украиной это нерелевантно, так как в указе президента четко сказано: "з дотриманням принципів і норм міжнародного права".

Резюмируя. Так как Украина соблюдает все международные нормы и конвенции, то главным асимметричным инструментом, о котором говорится в новом документе, является ТрО Украины и, как следствие, тактика герильи. А также информационная война и задействование сил и служб специальных операций для расширения своей деятельности на территории противника.

Асимметричный подход, при грамотном использовании, способен привести к потере политической воли врага, а влияние невоенных факторов(внутриполитические конфликты) может заставить противника остановить реализацию своих захватнических планов. Либо и вовсе от них отказаться еще до начала событий.