Зеленский: военно-морская база в Бердянске – первый этап строительства большого флота

Президент Украины рассказал о планах возрождения ВМС Украины вплоть до 2035 года и надеется на помощь со стороны США, Великобритании и ЕС.

К 2035 году в Украине планируется реализация большой программы строительства военно-морского флота, заявил в интервью украинским журналистам из Крыма президент Владимир Зеленский, информирует пресс-служба президента.

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"Касаемо военно-морского флота, у нас есть три этапа. Первый этап точно будет до 2024 года, второй укладывается до 2030 года. Третий (строительство большого флота) – до 2035-го", – сообщил Зеленский.

По словам главы государства, в Украине планируют создать инфраструктуру для постройки флота и военно-морских баз, и первая база должна быть построена в Бердянске.

"Идея – в поддержке этого проекта со стороны ЕС, Великобритании и США. Мы получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании", – заявил Зеленский, добавив, что хочет обсудить развитие ВМС Украины на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом.

Президент отметил также, что Украина увеличивает в акваториях Черного и Азовского морей присутствие флота союзников из стран НАТО. По его мнению, разблокирование черноморского и азовского побережья станет частью деоккупации Крыма.

Напомним, в апреле 2021 года в Украине впервые появилась Доктрина Военно-морских сил ВСУ, в которой основное внимание уделено перспективным направлениям развития вооружения и военной техники ВМС ВСУ.

Также известно, что военная стратегия, одобренная президентом Владимиром Зеленский, предусматривает, что Россия может начать полномасштабную войну против Украины.

А в начале июля 2021 года Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет.