Фрегат и ракетные катера: подробности кредита Британии для развития ВМС Украины (фото)
Соглашение предусматривает выделение 1,7 млрд фунтов стерлингов на покупку и строительство как кораблей, так и вооружения для украинского флота.
Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало рамочное соглашение между Соединенным королевством и Украиной о предоставлении кредита на 1,7 млрд фунтов для развития Военно-морских сил Украины.
Соглашение предусматривает:
- закупку 2 противоминных тральщиков Sandown
- совместную разработку 8 ракетных кораблей
- строительство фрегата
- поставка и модернизация вооружения для украинского флота
- модернизацию инфраструктуры флота
Кредит выдают под 2,6% годовых, а оплачивать его будут в одной из трех валют — евро, доллары или фунты стерлингов. При необходимости лимит в 1,7 млрд может быть превышен. Но в то же время 50% средств должны потратить на закупки британских товаров и услуг.
Отметим, что разработкой ракетных кораблей с британской стороны занимается Babcock International Group. Был раскрыт вероятный дизайн суден и некоторые характеристики. В частности, они могут быть длиной 85 метров и иметь водоизмещение 1900 тонн, что крайне нетипично для кораблей такого класса. А в качестве вооружения будет 8 противокорабельных ракет и 76-мм пушка.
Уровень локализации кораблей должен быть на уровне 80%.
ВМС Украины уже начали набор для экипажей будущих противоминных тральщиков типа Sandown. Они поступят на вооружение в конце следующего года. В состав членов экипажей входит 45 военных.
Напомним, 19 апреля стало известно, что ВМС Украины ведет переговоры о покупке противоминных кораблей у Британии. Также с октября началась подготовка моряков к тральщикам. Их обучают в рамках миссии ORBITAL.