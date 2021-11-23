Фрегат и ракетные катера: подробности кредита Британии для развития ВМС Украины (фото)

Соглашение предусматривает выделение 1,7 млрд фунтов стерлингов на покупку и строительство как кораблей, так и вооружения для украинского флота.

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало рамочное соглашение между Соединенным королевством и Украиной о предоставлении кредита на 1,7 млрд фунтов для развития Военно-морских сил Украины.

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Соглашение предусматривает:

закупку 2 противоминных тральщиков Sandown

совместную разработку 8 ракетных кораблей

строительство фрегата

поставка и модернизация вооружения для украинского флота

модернизацию инфраструктуры флота

Важно

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Кредит выдают под 2,6% годовых, а оплачивать его будут в одной из трех валют — евро, доллары или фунты стерлингов. При необходимости лимит в 1,7 млрд может быть превышен. Но в то же время 50% средств должны потратить на закупки британских товаров и услуг.

Отметим, что разработкой ракетных кораблей с британской стороны занимается Babcock International Group. Был раскрыт вероятный дизайн суден и некоторые характеристики. В частности, они могут быть длиной 85 метров и иметь водоизмещение 1900 тонн, что крайне нетипично для кораблей такого класса. А в качестве вооружения будет 8 противокорабельных ракет и 76-мм пушка.

[ + – ] Вероятный дизайн катера Фото: Harry Lye

Уровень локализации кораблей должен быть на уровне 80%.

[ + – ] Тральщики Sandown Фото: Royal Navy

ВМС Украины уже начали набор для экипажей будущих противоминных тральщиков типа Sandown. Они поступят на вооружение в конце следующего года. В состав членов экипажей входит 45 военных.

Напомним, 19 апреля стало известно, что ВМС Украины ведет переговоры о покупке противоминных кораблей у Британии. Также с октября началась подготовка моряков к тральщикам. Их обучают в рамках миссии ORBITAL.