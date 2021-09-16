Раскрыт вероятный дизайн британских кораблей для ВМС Украины (фото)

Ракетные катера могут получить нетипично большие размеры — водоизмещение в 1900 тонн и длину в 85 метров из-за широкого набора функций у суден.

Британская компания Babcock International и "Укроборонпром" подписали соглашение о расширении сотрудничества. Договор необходим для выполнения программы UNCEP (Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme) по развитию ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

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В частности, соглашение предусматривает строительство кораблей для украинского флота. Дизайн возможного корабля показали во время интервью директора по корпоративным связям Babcock Джона Хауи порталу Shephardmedia. На них были показаны изображение в миниатюре кораблей для Украины.

Фото: Harry Lye

По словам Хауи, контракт на строительство 8 кораблей подпишут в 1 квартале следующего года. Как и сообщалось ранее, первые два корабля построят на верфи Babcock, а остальные — в Украине.

Как пишет "Милитарный", судя по изображениям, на корабле будет 8 противокорабельных ракет, которые разместят на корме. А главной артустановкой будет 76-мм пушка. Рядом с моделью видны и другие образцы вооружения, вероятно, Военно-морскому флоту дадут выбор оружия.

Фото: Harry Lye

В качестве базового проекта использован проект патрульного катера типа Protector. Он имеет водоизмещение 1900 тонн, а его длина составляет 85 метров. Столь большие размеры ракетного катера обусловлены тем, что они должны будут выполнять широкий спектр заданий.

Напомним, Британия вооружит своими ракетами корабли, которые будут строить для ВМС Украины. Вооружат корабли британскими ракетными комплексами "воздух-воздух". Уровень локализации британских кораблей должен быть на уровне 80%.