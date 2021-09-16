Розкритий імовірний дизайн британських кораблів для ВМС України (фото)

Ракетні катери можуть отримати нетипово великі розміри — водотоннажність 1 900 тонн і довжину 85 метрів через широкий набір функцій у суден.

Британська компанія Babcock International та "Укроборонпром" підписали угоду про розширення співпраці. Договір необхідний для здійснення програми UNCEP (Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme) з розвитку ВМС України. Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

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Зокрема, угода передбачає будівництво кораблів для українського флоту. Дизайн можливого корабля показали під час інтерв'ю директора з корпоративних зв'язків Babcock Джона Хауї порталу Shephardmedia. На них були показані зображення в мініатюрі кораблів для України.

Фото: Harry Lye

За словами Хауї, контракт на будівництво 8 кораблів підпишуть в 1 кварталі наступного року. Як і повідомлялося раніше, перші два кораблі побудують на верфі Babcock, а решту — в Україні.

Як пише "Мілітарний", судячи із зображень, на кораблі буде 8 протикорабельних ракет, які розмістять на кормі. А головною артустановкою буде 76-мм гармата. Поруч із моделлю видно й інші зразки озброєння, ймовірно, Військово-морському флоту дадуть вибір зброї.

Фото: Harry Lye

Як базовий проєкт використаний проєкт патрульного катера типу Protector. Він має водотоннажність 1 900 тонн, а його довжина становить 85 метрів. Настільки великі розміри ракетного катера обумовлені тим, що вони повинні будуть здійснювати широкий спектр завдань.

Нагадаємо, Британія озброїть своїми ракетами кораблі, які будуватимуть для ВМС України. Озброять кораблі британськими ракетними комплексами "повітря-повітря". Рівень локалізації британських кораблів повинен бути на рівні 80%.